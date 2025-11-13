Δριμύ κατηγορώ κατά της Άγκυρας, και του Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά, εξαπέλυσε την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι (φωτογραφία) μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και μέλος του προεδρείου της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Γεάδης Γεάδη.

Ο Ισραηλινός υπουργός τόνισε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Κύπρο και την Ελλάδα.

It was an honor to take part in an important debate at the European Parliament, led by @GeadisGeadi against Turkey’s 🇹🇷 illegal occupation of northern Cyprus🇨🇾 and its ongoing aggression in the Aegean Sea 🇬🇷.



Israel is working to strengthen the Mediterranean alliance against the… pic.twitter.com/CDX2BMtHKa — עמיחי שיקלי - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) November 13, 2025



«Η Τουρκία του Ερντογάν είναι το νέο Ιράν… Η Τουρκία του Ερντογάν είναι τζιχαντιστικό καθεστώς που απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω σε μια σημαντική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τον Γεάδη Γεάδη με επικεφαλής εναντίον της παράνομης κατοχής της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και της συνεχιζόμενης επιθετικότητάς της στο ελληνικό Αιγαίο Πέλαγος».

«Το Ισραήλ εργάζεται για την ενίσχυση της μεσογειακής συμμαχίας ενάντια στις τζιχαντιστικές και αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του δικτάτορα από την Άγκυρα» τόνισε ακόμη.

Πηγή: skai.gr

