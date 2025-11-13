Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση Ισραηλινού υπουργού στον Ερντογάν: Απειλή για την Κύπρο και την Ελλάδα ο τζιχαντιστής αυτοκράτορας

«Η Τουρκία του Ερντογάν είναι το νέο Ιράν… Είναι τζιχαντιστικό καθεστώς που απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Αμιχάι Τσίκλι

Δριμύ κατηγορώ κατά της Άγκυρας, και του Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά, εξαπέλυσε την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσίκλι (φωτογραφία) μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εκδήλωση καταδίκης της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και μέλος του προεδρείου της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Γεάδης Γεάδη.  

Ο Ισραηλινός υπουργός τόνισε ότι η Τουρκία αποτελεί απειλή για την Κύπρο και την Ελλάδα. 


«Η Τουρκία του Ερντογάν είναι το νέο Ιράν… Η Τουρκία του Ερντογάν είναι τζιχαντιστικό καθεστώς που απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

«Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω σε μια σημαντική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τον Γεάδη Γεάδη με επικεφαλής εναντίον της παράνομης κατοχής της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και της συνεχιζόμενης επιθετικότητάς της στο ελληνικό Αιγαίο Πέλαγος».

«Το Ισραήλ εργάζεται για την ενίσχυση της μεσογειακής συμμαχίας ενάντια στις τζιχαντιστικές και αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του δικτάτορα από την Άγκυρα» τόνισε ακόμη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Κύπρος Τουρκία Ελλάδα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark