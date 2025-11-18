Είναι ο επιθετικός τόνος, η «χλευαστική χροιά» στη φωνή του Νάιτζελ Φάρατζ που φέρνουν σήμερα αρνητικές αναμνήσεις στον σκηνοθέτη Πίτερ Έτεντγκι αναφέρει ο Guardian. «Με πλησίαζε και γρύλιζε: ''Ο Χίτλερ είχε δίκιο'' ή ''ρίξτε τους αέριο'', μιμούμενος με ένα μακρύ σφύριγμα τον ήχο των ντους αερίου», λέει ο Έτεντγκι για την εμπειρία του με τον Φάρατζ όταν ήταν συμμαθητές στο κολέγιο Ντάλγουιτς στο νότιο Λονδίνο.

Ο Έτεντγκι, 61 ετών, είναι βραβευμένος με Bafta και Emmy σκηνοθέτης και παραγωγός, του οποίου το έργο περιλαμβάνει τα φιλμ Kinky Boots, McQueen και Super/Man: the Christopher Reeve Story.

Τότε ήταν ένα 13χρονο αγόρι που δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτό που περιγράφει ως μια ξαφνική και ανεξήγητη εισβολή αντισημιτισμού στη ζωή του.



«Οι παππούδες μου είχαν δραπετεύσει από τη ναζιστική Γερμανία και πάντα μιλούσαν με βαθιά ευγνωμοσύνη για το πώς ένιωθαν ευπρόσδεκτοι στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Βρετανός σκηνοθέτης.



«Δεν είχα βιώσει ποτέ τον αντισημιτισμό μεγαλώνοντας, οπότε η πρώτη φορά που αυτή η άγρια ​​λεκτική κακοποίηση βγήκε από το στόμα του Φάρατζ ήταν βαθιά σοκαριστική. Αλλά δεν ήμουν ο μόνος στόχος του. Τον άκουγα να αποκαλεί άλλους μαθητές "Πάκι" ή "Γουόγκ" (υποτιμητικές αναφορές για τους Πακιστανούς και τους Ασιάτες) και να τους παροτρύνει να "πάνε σπίτι". Προσπάθησα να τον αγνοήσω, αλλά ήταν ταπεινωτικό. Ήταν ντροπή. Αυτού του είδους η κακοποίηση διαπερνά τον πυρήνα της ταυτότητάς σου».

Ο Ετεντγκί είπε ότι δεν ένιωθε ότι μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό με την οικογένειά του ή τους καθηγητές του. «Έτσι, απλώς έθαψα μέσα μου όλη την εμπειρία και συνέχισα τη ζωή μου. Πολλά χρόνια αργότερα, ένας φίλος μου έστειλε έναν σύνδεσμο για ένα βίντεο του Φάρατζ να επιπλήττει τους επιτρόπους της ΕΕ. Μόλις άκουσα ξανά αυτόν τον επιθετικό, ενοχλητικό τόνο στη φωνή του, το αίμα μου πάγωσε».

Και άλλες καταγγελίες

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ετεντγκί μιλάει με τόσες λεπτομέρειες για τις φερόμενες εμπειρίες του, αλλά δεν είναι ο μόνος.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Guardian έχει ακούσει ισχυρισμούς από περισσότερους από δώδεκα συνομηλίκους του Φάρατζ, οι οποίοι αφηγούνται περιστατικά βαθιά προσβλητικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.

Αυτή δεν είναι ολόκληρη η εικόνα. Άλλοι που γνώριζαν τότε τον Φάρατζ θυμούνται ότι ήταν αλαζόνας, αγενής, προκλητικός και απολάμβανε να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, αλλά πάντως δεν θυμούνται τη συμπεριφορά που περιέγραψε ο Ετεντγκί.

Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι ο Φάρατζ, ως άνθρωπος, έχει ακόμα τις ίδιες απόψεις με αυτές που αποδίδονται στον νεαρό Φάρατζ. Αλλά οι αναμνήσεις του άφησαν σημάδια - σημάδια που δεν έχουν διαλυθεί με το πέρασμα του χρόνου και συχνά αποκαλύπτονται ξανά όταν μιλάει για θέματα όπως η μετανάστευση.

Όπως επισημαίνουν, θέλουν να περισσότερη «ηθική σαφήνεια» από έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Αυτό που είναι ανησυχητικό, εξήγησε ένας, είναι η έλλειψη μεταμέλειας στις δεκαετίες που μεσολάβησαν. Δύο πρώην συμμαθητές του που μίλησαν στη βρετανική εφημερίδα λένε ότι ντρέπονται βαθιά για τον δικό τους ρόλο τραγουδώντας «ρατσιστικά» τραγούδια.



Το ερώτημα είναι: ο Φάρατζ συμμερίζεται τη δική τους μεταμέλεια;

Μετά από εβδομάδες ερωτήσεων, ένας εκπρόσωπος της Reform UK, του κόμματος του Φάρατζ, έκανε μια δήλωση. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι», είπε. «Ο Guardian δεν έχει προσκομίσει κανένα σύγχρονο αρχείο ή επιβεβαιωτικό στοιχείο που να υποστηρίζει αυτές τις αμφισβητούμενες αναμνήσεις μετά από σχεδόν 50 χρόνια».

«Το διακύβευμα για μένα είναι αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τον Νάιτζελ Φάρατζ ως ηγέτη. Δεδομένου ότι τον έχω γνωρίσει από κοντά και έχοντας παρακολουθήσει την καριέρα του, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς καθόλου» δήλωσε κατηγορηματικά μια από τις παιδικές του γνωριμίες, ο Άντι Φιλντ, σήμερα γιατρός του NHS (βρετανικό ΕΣΥ).



Οι επικριτές και οι υποστηρικτές του Φάρατζ μπορεί να διαφωνούν για το αν είναι δίκαιο να τον κρίνουμε με βάση όσα φέρεται να είπε ως έφηβος, αλλά ένα πράγμα φαίνεται βέβαιο: ο έλεγχος της προσωπική του ζωής θα συνεχιστεί, και πιθανώς θα ενταθεί.

