Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα εξοπλίζεται - Παίρνει Rafale, F-35 και F-16 VIPER»

Στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας εστιάζουν σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Ειδικότερα, τουρκικά μέσα σημειώνουν: «Η Ελλάδα, η οποία έχει ανανεώσει την πολεμική της αεροπορία με τα γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Rafαle και ετοιμάζεται να παραλάβει F-35 από τις ΗΠΑ, διαθέτει σχεδόν 1500 άρματα μάχης στα αποθέματά της και τώρα αιτήθηκε την απόκτηση των αρμάτων μάχης ABRAMS, των οβιδοβόλων Paladin, των τροχοφόρων οχημάτων Humwee και των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Bradley που πρόκειται να διατεθούν από τον αμερικανικό στρατό στο πλαίσιο του προγράμματος πλεονασμάτων EDA. Η Αθήνα στοχεύει να παραλάβει μέσω επιχορηγήσεων τόσο τα εν λόγω χερσαία οχήματα όσο και 30 επιθετικά ελικόπτερα Apache, 4 περιπολικά σκάφη της ακτοφυλακής και μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων κατηγοριών».

« Οι ΗΠΑ έχουν ήδη δωρίσει στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος EDA, 10 ελικόπτερα Chinook και περιπολικά και κινητά σκάφη, συνολικής αξίας 282 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν συνάψει διακυβερνητική σύμβαση πώλησης αξίας 11,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση 84 αεροσκαφών F-16 σε διαμόρφωση Viper, την πώληση 7 ελικοπτέρων MH-60R Seahawk και τον εκσυγχρονισμό 11 ελικοπτέρων S-70B Aegean Hawk του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού», προσθέτουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Η τουρκική εφημερίδα Hurriyet από τη μεριά της αναφέρεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις δηλώσεις του περί Τουρκίας και ρωσικού φυσικού αερίου. Ειδικότερα, σημειώνει: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποτελεί την πίσω πόρτα για το ρωσικό φυσικό αέριο και δήλωσε ότι στοχεύουν να καταστήσουν την Ελλάδα τη νέα ενεργειακή πύλη της Ευρώπης μέσω των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ έργων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). «Το ρωσικό φυσικό αέριο πρέπει να απαγορευτεί το συντομότερο δυνατόν στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε φυσικό αέριο να μπαίνει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα, δηλαδή από την Τουρκία», δήλωσε».

Τηλεφώνημα Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης για έρευνες και γεωτρήσεις

Παράλληλα, Παρασκευή απόγευμα ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε με τον πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπεϊμπά, και στην ανακοίνωση ανέφεραν ότι συζήτησαν τις πιθανές έρευνες και γεωτρήσεις στις θαλάσσιες περιοχές της Λιβύης. Όπως σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης, «έχουν συνάψει κάποιες συμφωνίες αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί, δεν έχει πάει κάποιο Ορούς Ρέις. Κάποιοι όμως ερμηνεύουν αυτή την κίνηση, ότι ενώ η Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζει αμερικανικούς κολοσσούς παντού, και στο Ιόνιο αλλά και κοντά στην Κρήτη, μήπως και η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει έρευνες με τη Λιβύη για να στείλει το δικό της μήνυμα».

Συμφωνία Ιταλίας - Τουρκίας για drones στην ευρωπαϊκή αγορά

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, η Ιταλία ετοιμάζει συμπαραγωγή του τουρκικού μη επανεδρωμένου μαχητικού Bayraktar Kızılelma, με στόχο την ευρωπαϊκή αγορά.

Φιντάν στις ΗΠΑ

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, την ώρα της επίσκεψης του προέδρου της Συρίας Αλ Σαράα στον Λευκό Οίκο, στις ΗΠΑ θα βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στις ΗΠΑ και θα έχει σημαντικές επαφές, πιθανόν και με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Οι εξελίξεις στη Γάζα και η εκεχειρία, όπως και η ένταξη των δυνάμεων SDG στον στρατό της Συρίας θα βρεθούν στην ατζέντα των συναντήσεων του Φιντάν.

Ειδικότερα, το Haber Global ανέφερε: «Την ώρα της επίσκεψης του προέδρου της Συρίας Αλ Σαράα στον Λευκό Οίκο, στις ΗΠΑ θα βρίσκεται και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Ο ΥΠΕΞ ταξιδεύει στις ΗΠΑ και θα έχει σημαντικές επαφές. Οι εξελίξεις στη Γάζα και η εκεχειρία, όπως και η ένταξη των δυνάμεων SDG στον στρατό της Συρίας, ο Φιντάν θα θέσει σημαντικά ζητήματα. Την ημέρα των επαφών του προέδρου της Συρίας Αλ Σαράα στις ΗΠΑ και ο Φιντάν θα βρίσκεται εκεί και αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο».

Πηγή: skai.gr

