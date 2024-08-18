Τουρκία: Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές σε Σμύρνη και Μπόλου

Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι δύο μεγάλες πυρκαγιές, στο Κορδελιό και τα Βουρλά στη Σμύρνη. Δύσκολη ωστόσο παραμένει η κατάσταση στα άλλα πύρινα μέτωπα της δυτικής Τουρκίας, στο Μεντερές της Σμύρνης, στο Αϊδίνιο, τη Μαγνησία, τα Μουγλά και το Ουσάκ.

Ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μουράτ Κουρούμ, διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά στη Σμύρνη προκάλεσε καταστροφές σε 43 κτήρια.

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη στην περιοχή της Σμύρνης, το τελευταίο εικοσιτετράωρο, ήταν η πυρκαγιά που ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου σε θαμνώδη έκταση στα Βουρλά, στα δυτικά της πόλης κοντά στην Κρήνη (Τσεσμέ). Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο ηλεκτροδότησης και γρήγορα επεκτάθηκε απειλώντας ένα συγκρότημα 440 θερινών κατοικιών, οι κάτοικοι των οποίων απομακρύνθηκαν τη νύχτα από τις εστίες τους, 34 μάλιστα από αυτούς μέσω θαλάσσης από την Ακτοφυλακή.

Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά στο Μπόλου, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, όπου καίγεται από την Πέμπτη, 15 Αυγούστου πυκνό δάσος, σε μία ειδυλλιακής ομορφιάς περιοχή, με δύσβατα σημεία.

Λίγο πιο ανατολικά, στην περιοχή Οβάτζικ, στην επαρχία Καράμπουκ της βόρειας Τουρκίας, συνεχίζεται η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης από ξηράς και αέρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

