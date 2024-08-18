Η Ρωσία αρνήθηκε σήμερα ότι η επίθεση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κουρσκ έχει εκτροχιάσει έμμεσες συνομιλίες με το Κίεβο για τη διακοπή των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, λέγοντας πως δεν έχουν γίνει συνομιλίες με το Κίεβο σχετικά με εγκαταστάσεις μη στρατιωτικών υποδομών.

Η Washington Post ανέφερε χθες Σάββατο πως η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν έτοιμες να στείλουν αντιπροσωπείες στο Κατάρ αυτόν τον μήνα προκειμένου να διαπραγματευθούν μια συμφωνία ορόσημο ώστε να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και στις δύο εμπόλεμες πλευρές.

Η Post ανέφερε πως η συμφωνία θα ισοδυναμούσε με μερική κατάπαυση του πυρός όμως οι συνομιλίες εκτροχιάστηκαν λόγω της επίθεσης της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος.

"Κανείς δεν διέκοψε οτιδήποτε επειδή δεν υπήρχε τίποτα να διακόψει", δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, σχετικά με το δημοσίευμα της Post.

"Δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και το καθεστώς του Κιέβου για την ασφάλεια πολιτικών (σ.σ. μη στρατιωτικών) κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων υποδομών".

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Η Post ανέφερε πως το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας δήλωσε πως η συνάντηση κορυφής στην Ντόχα αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και πως θα διεξαχθεί σε μορφή βιντεοδιάσκεψης στις 22 Αυγούστου.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι πλήττουν μη στρατιωτικές υποδομές στον πόλεμο. Αμφότερες το αρνούνται.

Η Ζαχάροβα παρέθεσε στη συνέχεια δηλώσεις του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος 'διερωτήθηκε' στις 12 Αυγούστου τι είδους συνομιλίες θα μπορούσαν να υπάρξουν με την Ουκρανία μετά τη χερσαία επίθεσή της στη Ρωσία, και αυτό που είπε πως είναι ρωσικές πολιτικές υποδομές.

"Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε με ανθρώπους που εξαπολύουν τέτοια πράγματα", είπε η Ζαχάροβα.

Η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 σε αυτό που αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" και τώρα κατέχει περίπου το 18% της χώρας. Η διασυνοριακή επίθεση της Ουκρανίας στην περιφέρεια Κουρσκ στις 6 Αυγούστου, ήταν η πρώτη στρατιωτική εισβολή σε ρωσικό έδαφος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.