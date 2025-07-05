Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να αποθηκεύσει κρίσιμα ορυκτά ως προφύλαξη έναντι πιθανών διαταραχών στον εφοδιασμό λόγω γεωπολιτικής έντασης, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, επικαλούμενοι ένα προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα ολοένα και πιο περίπλοκο και επιδεινούμενο τοπίο κινδύνων που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων, των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των υβριδικών και κυβερνοαπειλών», αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη το προσχέδιο.

Το έγγραφο προειδοποιεί ότι το περιβάλλον υψηλότερου κινδύνου οφείλεται στην «αυξημένη δραστηριότητα των χακτιβιστών, των εγκληματιών του κυβερνοχώρου και των κρατικά χρηματοδοτούμενων ομάδων», ανέφερε η FT.

Το προσχέδιο του εγγράφου, το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα και υπόκειται σε αλλαγές, αναφέρει ότι υπάρχει «περιορισμένη κοινή κατανόηση σχετικά με το ποια βασικά αγαθά είναι απαραίτητα για την ετοιμότητα σε περίπτωση κρίσης στο πλαίσιο ενός ταχέως εξελισσόμενου τοπίου γεμάτο κινδύνους », ανέφερε η εφημερίδα.

Τον Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Στρατηγική της για την Ένωση Ετοιμότητας της ΕΕ, προτρέποντας τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα αποθέματα σε κρίσιμο εξοπλισμό και ενθαρρύνοντας τους πολίτες να διατηρούν απαραίτητα εφόδια για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η στρατηγική σχεδιάστηκε για να προετοιμάσει το μπλοκ για κινδύνους όπως φυσικές καταστροφές, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ένοπλης επίθεσης κατά χωρών της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

