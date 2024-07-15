Τουρκία: Τρεις νεκροί από δασική πυρκαγιά στην επαρχία της Σμύρνης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά σε μια τουριστική ζώνη στην επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι τρία πτώματα βρέθηκαν στη ζώνη όπου μαίνεται η φωτιά, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης της Σμύρνης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι φλόγες στη δασική περιοχή του Αλατσατί.

Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τέσσερα ελικόπτερα και 16 πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Η Τουρκία, όπου η θερμοκρασία φτάνει ή και ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας σε πολλές επαρχίες εδώ και έναν μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων γρήγορα τίθενται υπό έλεγχο. Στα τέλη Ιουνίου, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μια πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στη νοτιοανατολική Τουρκία, πιθανότατα λόγω κακής συντήρησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: skai.gr

