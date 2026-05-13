Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες στη βόρεια επαρχία Σαμψούντα της Τουρκίας, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, καταστήματα και δρόμους κατά μήκος της ακτής της Μαύρης Θάλασσας.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Ρέματα υπερχείλισαν λόγω των καταρρακτωδών βροχών, με οχήματα να παρασύρονται από τα νερά.

Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος ακτών της Μαύρης Θάλασσας στην Τουρκία, στη βόρεια επαρχία Σαμψούντα, πλημμυρίζοντας σπίτια, καταστήματα και δρόμους, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🇹🇷 Severe flash flooding struck the Samsun province of northern Turkey, following extreme torrential rainfall and hailstorms along the Black Sea coast.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ρέματα υπερχείλισαν μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Σαμψούντα χθες το βράδυ και οχήματα παρασύρθηκαν, πρόσθεσε το τουρκικό πρακτορείο.

Horrible flooding in northern Turkey.



At least 12 people were injured after flooding and torrential flows following heavy rainfalls in Samsun.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης συνέχιζαν σήμερα τον καθαρισμό φερτών υλικών και λάσπης από τις πληγείσες γειτονιές.

Τα σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα στην πληγείσα περιοχή Χάβζα, τόνισαν οι τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της Σαμψούντας, Ορχάν Ταβλί, δήλωσε ότι τέσσερις γειτονιές πλημμύρισαν μέσα σε 10 λεπτά από την νεροποντή αργά χθες, σύμφωνα με το Anadolu.

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας είναι επιρρεπής σε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Το 2021, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στα δυτικά της περιοχής, σύμφωνα με το Anadolu.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

