Η Ρωσία εξαπέλυσε τουλάχιστον 800 drones εναντίον της Ουκρανίας την Τετάρτη, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy). Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Από τα μεσάνυχτα, έχουν ήδη εκτοξευθεί τουλάχιστον 800 ρωσικά drones και η επίθεση συνεχίζεται, με επιπλέον drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της χώρας μας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία λίγο νωρίτερα ξεκαθάρισε πως τα drones δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, παρά μόνο κινήθηκαν κοντά στα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

