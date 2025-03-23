Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κάλεσε σήμερα τους Τούρκους να συμμετάσχουν μαζικά σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της προφυλάκισής του εν αναμονή δίκης για κατηγορίες περί διαφθοράς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιμάμογλου δήλωσε πως η νομική διαδικασία σχετικά με την προφυλάκισή του ήταν "μια πλήρης εξωδικαστική εκτέλεση" που ισοδυναμεί με "προδοσία κατά της Τουρκίας".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

