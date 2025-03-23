Λογαριασμός
Κάλεσμα Ιμάμογλου στους Τούρκους πολίτες να διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα κατά της προφυλάκισής του

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιμάμογλου δήλωσε πως η νομική διαδικασία σχετικά με την προφυλάκισή του ισοδυναμεί με «προδοσία κατά της Τουρκίας»

Τουρκία

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου κάλεσε σήμερα τους Τούρκους να συμμετάσχουν μαζικά σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα κατά της προφυλάκισής του εν αναμονή δίκης για κατηγορίες περί διαφθοράς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιμάμογλου δήλωσε πως η νομική διαδικασία σχετικά με την προφυλάκισή του ήταν "μια πλήρης εξωδικαστική εκτέλεση" που ισοδυναμεί με "προδοσία κατά της Τουρκίας".

TAGS: Εκρέμ Ιμάμογλου Κωνσταντινούπολη Τουρκία διαδηλώσεις διαφθορά προφυλάκιση αντιπολίτευση προδοσία
