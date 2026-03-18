Το ΝΑΤΟ εγκατέστησε συστοιχία Patriot PAC-3 για τη φύλαξη της αεροπορικής βάσης Ιντσιρλίκ στα Άδανα της Τουρκίας, παράλληλα με την υπάρχουσα ισπανική μονάδα PAC-2, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Τα PAC-3 προορίζονται ειδικά για την άμυνα κατά βαλλιστικών πυραύλων.

Δείτε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και είναι γείτονας του Ιράν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η βορειοατλαντική συμμαχία είχε αναπτύξει ένα σύστημα Patriot στην νοτιοανατολική επαρχία Μαλάτεια, κοντά σε μια βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της αεράμυνας έναντι των πυραυλικών απειλών από τον πόλεμο του Ιράν.

Η Άδανα φιλοξενεί την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας, όπου βρίσκεται προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Ισπανία και την Πολωνία, καθώς και τουρκικά στρατεύματα.

«Εκτός από τα μέτρα που ελήφθησαν σε εθνικό επίπεδο για την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας και των πολιτών μας, ένα άλλο σύστημα Patriot, που ανατέθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση στο Ράμσταϊν/Γερμανία, αναπτύσσεται στα Άδανα, επιπλέον του υπάρχοντος ισπανικού συστήματος Patriot που σταθμεύει εκεί», ανέφερε το υπουργείο σε εβδομαδιαία ενημέρωση.

Το Reuters σχολιάζει ότι η Τουρκία δεν διαθέτει δική της πλήρως ανεπτυγμένη αεράμυνα, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, και έχει βασιστεί στις νατοϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο για να αναχαιτίσει τρεις πυραύλους που, όπως αναφέρει, εκτοξεύτηκαν από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Στις 3 Μαρτίου, ένας ακόμη βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον εναέριο χώρο μας εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι επαφές με την αρμόδια χώρα συνεχίζονται για την διευκρίνιση όλων των πτυχών του περιστατικού, λαμβάνονται αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά όλων των απειλών για την εθνική μας ασφάλεια και οι εξελίξεις στην περιοχή μας παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά.

Εκτός από τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας και των πολιτών μας, ένα ακόμη σύστημα Patriot, που έχει ανατεθεί από τη Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, αναπτύσσεται στα Άδανα, επιπλέον του υπάρχοντος ισπανικού συστήματος Patriot που σταθμεύει εκεί».

Πηγή: skai.gr

