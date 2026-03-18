Η παραίτηση Κεντ αποκαλύπτει το ρήγμα στο MAGA όσον αφορά το Ιράν

Η εσωτερική συζήτηση στο κίνημα MAGA σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν εισήλθε σε μια νέα φάση την Τρίτη, με την παραίτηση ενός προβεβλημένου διορισμένου από τον Τραμπ που άσκησε κριτική στον πόλεμο, σημειώνει το CNN.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, δήλωσε ότι δεν μπορούσε «με καθαρή συνείδηση να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν». Ο Κεντ άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση είχε πει ψέματα σχετικά με το ότι το Ιράν αποτελούσε «άμεση» απειλή, και ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ είχε παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πόλεμο που «δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε αμερικανικές ζωές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Κεντ «πολύ αδύναμο σε θέματα ασφάλειας» και είπε ότι ήταν «καλό που αποχώρησε».

Πιθανά προβλήματα για τον Τραμπ

Ο Κεντ είναι ένας εξαιρετικά ατελής αγγελιοφόρος, με ένα αμφιλεγόμενο παρελθόν, σημειώνει το CNN. Και αυτό, σε συνδυασμό με την έντονη εστίασή του στο Ισραήλ στην επιστολή παραίτησής του, θα πρέπει να εγείρει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το από πού ακριβώς προέρχονται οι απόψεις του.

Ταυτόχρονα, πρόκειται για έναν απόστρατο των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού, τον οποίο ο Τραμπ έκρινε κατάλληλο να τοποθετήσει σε μια υψηλού προφίλ θέση. Και καθώς η δεξιά παλεύει με τον πρώτο μεγάλο νέο πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Κεντ ενδέχεται να εκπροσωπεί ένα τμήμα της συμμαχίας του Τραμπ που δεν είναι πλήρως σύμφωνο με τον πόλεμο, ιδιαίτερα όσο αυτός παρατείνεται.

Είναι ο Κεντ ένα πρότυπο αρετής, του οποίου η επιστολή μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες παραίτησεις του παρελθόντος -όπως εκείνη του Σάιρους Βανς, που το 1980 παραιτήθηκε από υπουργός Εξωτερικών διαμαρτυρόμενος για την αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης Αμερικανών ομήρων στο Ιράν επί Τζίμι Κάρτερ;

Όχι. Αλλά η κίνησή του σηματοδοτεί κάποια πιθανά προβλήματα για τον Τραμπ.

Ο Κεντ είναι ένας σύνθετος αγγελιοφόρος

Είναι πρώην υποψήφιος για τη Βουλή, του οποίου οι σχέσεις με λευκούς εθνικιστές περιλάμβαναν ακόμα και συνέντευξη σε έναν φιλοναζιστή, όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν το CNN. Και παρόλο που προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από ακραία στοιχεία, αυτές οι συνδέσεις ενδέχεται να έβλαψαν τις προσπάθειές του να κερδίσει μια αμφίρροπη έδρα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον τόσο το 2022 όσο και το 2024.

Ο Κεντ έχει επίσης προωθήσει θεωρίες συνωμοσίας, μεταξύ των οποίων ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών -στις οποίες αργότερα υπηρέτησε- εμπλέκονταν στον σχεδιασμό ή την καθοδήγηση της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η εστίαση του Κεντ στο Ισραήλ

Η επιστολή παραίτησης του Κεντ την Τρίτη προκάλεσε επίσης μεγάλη εντύπωση για το πόσο συχνά επικαλούνταν το Ισραήλ.

Ο Κεντ δήλωσε ότι το Ισραήλ «πίεσε» τις Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι εντελώς παράλογος αν συγκριθεί με τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. (Αφού οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τα πρώτα πλήγματα, ο Ρούμπιο είπε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή επειδή το Ισραήλ επρόκειτο να το πλήξει και η Τεχεράνη θα ανταπέδιδε χτυπώντας αμερικανικούς στόχους. Η κυβέρνηση αργότερα απομακρύνθηκε από αυτή την εκδοχή της αιτιολόγησης).

Αλλά ο Κεντ δεν σταμάτησε εκεί. Αναφέρθηκε επίσης στο «ισχυρό αμερικανικό λόμπι» του Ισραήλ. Κατηγόρησε «ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους» για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» σχετικά με την απειλή από το Ιράν. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράκ. Και χαρακτήρισε επίσης τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία (στον οποίο σκοτώθηκε η σύζυγός του το 2019), ως «πόλεμο κατασκευασμένο από το Ισραήλ».

Με άλλα λόγια, θύμισε πολύ όσα θα μπορούσε να ακούσει κανείς σήμερα από τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον.

Αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο. Η οπτική του Κεντ ενδέχεται να αντανακλά ένα ευρύτερο αίσθημα εντός της συμμαχίας του Τραμπ. Αντι-ισραηλινές απόψεις -και αντισημιτισμός- φαίνεται να αυξάνονται, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές και στην τάξη των influencers, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την υποστήριξη της δεξιάς για τον πόλεμο.

Η στήριξη των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο έχει όρια

Η επικρατούσα άποψη αυτή τη στιγμή είναι ότι, παρά κάποιους συντηρητικούς που εκφράζουν επιφυλάξεις, η δεξιά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον Τραμπ.

Αυτό όμως δεν είναι ολόκληρη η εικόνα. Δημοσκόπηση του CNN στις αρχές του πολέμου έδειξε ότι το 23% των Ρεπουμπλικανών διαφωνούσε με την απόφαση για στρατιωτική δράση. Και μεγάλο μέρος της υποστήριξης είναι μάλλον «χλιαρό» (δηλαδή πολλοί δηλώνουν υπέρ, αλλά όχι «έντονα»). Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιφυλάξεις μπορεί να αυξηθούν όσο αυξάνεται το κόστος του πολέμου.

Ακόμη και ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, έχει αποφύγει εμφανώς να υποστηρίξει πλήρως τον πόλεμο.

Η επιστολή του Κεντ ακολουθεί το παράδειγμα ορισμένων προβεβλημένων δεξιών influencers που έχουν εκφραστεί ανοιχτά κατά του πολέμου -συχνά συνδυάζοντας αυτό με κριτική στο Ισραήλ- όπως ο Κάρλσον, η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η πρώην παρουσιάστρια του Fox Μέγκιν Κέλι και άλλοι.

Πρόκειται για μια δυναμική που δεν έχουμε ξαναδεί πραγματικά -ίσως ούτε καν με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν. Και αυτοί οι influencers μπορούν να οδηγήσουν και άλλους να υιοθετήσουν παρόμοιες θέσεις.

Ο Κεντ αναδεικνύει τη δυσκολία της κυβέρνησης να δικαιολογήσει τον πόλεμο

Η επιστολή του Κεντ δείχνει επίσης ένα πραγματικό, συνεχιζόμενο πρόβλημα για την κυβέρνηση: την αιτιολόγηση του πολέμου. Όποια και αν είναι η γνώμη του καθενός για τον Κεντ, η κυβέρνηση δυσκολεύτηκε πολύ να εξηγήσει γιατί το Ιράν αποτελούσε «άμεση» απειλή.

Αφού δόθηκαν διάφορες πιθανές εξηγήσεις, τελικά φάνηκε να καταλήγει στο αφήγημα ότι ο Τραμπ πίστευε πως το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες -παρότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να το επιβεβαιώνουν.

Η δεξιά δεν έχει εστιάσει ιδιαίτερα σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όμως η έλλειψη σαφούς αιτιολόγησης παραμένει ένα μεγάλο κενό στην επιχειρηματολογία υπέρ του πολέμου, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πρόβλημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, αν αρχίσουν να του δίνουν μεγαλύτερη προσοχή.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η κίνηση του Κεντ προμηνύει και άλλες παρόμοιες αποφάσεις. Θα μπορούσε η διευθύντρια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ- που εδώ και χρόνια προειδοποιεί κατά ενός πολέμου με το Ιράν- να ακολουθήσει;

Η Γκάμπαρντ σχολίασε την Τρίτη ότι είναι δουλειά του Τραμπ να κρίνει αν το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή -αλλά δεν εξέφρασε τη δική της άποψη.

Δεν πρέπει να περιμένουμε μαζικές παραιτήσεις ή εγκατάλειψη του Τραμπ από τη βάση του. Ο Κεντ δεν είναι τόσο ισχυρή προσωπικότητα στο κίνημα MAGA.

Αλλά ο Τραμπ χάνει τη βάση του λίγο -λίγο. Και ο Κεντ αποτελεί ένα σημαντικό επεισόδιο σε αυτή τη συνεχιζόμενη ιστορία, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς για τον ίδιο ή τα κίνητρά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.