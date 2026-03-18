Την ανάγκη η Ευρώπη να προστατεύει ευρωπαϊκό έδαφος όπως η Κύπρος, πέρα από μεμονωμένες εθνικές πρωτοβουλίες όπως οι ελληνικές φρεγάτες και τα μαχητικά, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», στους δημοσιογράφους Σωτήρη Χατζημανώλη και Γιάννη Σοφιανό.



«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα αναχώματα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων» δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή.



Αποσπάσματα της συνέντευξης του πρωθυπουργού



«Όπως ξέρετε, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω μίας εντονότατης πολεμικής σύρραξης, και δυστυχώς θα ήταν αδύνατον να λείπω από το γραφείο μου για περίπου μία εβδομάδα, ενόσω καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις αλλά να συμμετέχουμε και σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτονώσουμε αυτή την κρίση» τόνισε, ερωτηθείς για την αναβολή της επίσκεψής του στην Αυστραλία.



Αναλυτικά η συνέντευξη του πρωθυπουργού

Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», στους δημοσιογράφους Σωτήρη Χατζημανώλη και Γιάννη Σοφιανό

Δημοσιογράφος: Καλησπέρα σας από τη Μελβούρνη. Καλώς ορίσατε κοντά μας, έστω και διαδικτυακά. Περιμέναμε να σας δούμε, ελπίζουμε σύντομα. Η προηγούμενη επίσκεψή σας εδώ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πριν 20 χρόνια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι ακριβές, πρέπει να ήταν το 2006 ή το 2007. Είχα έρθει για ελάχιστες μέρες και είχα δώσει και μία συνέντευξη αν θυμάμαι καλά, στα πλαίσια ενός συνεδρίου κόμματος φιλελευθέρων.

Δημοσιογράφος: Εγώ είχα το προνόμιο να πάρω εκείνη τη συνέντευξη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλά το θυμάμαι, λοιπόν.

Δημοσιογράφος: Τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος, ο Γιάννης Σοφιανός, που είναι δίπλα μου, σας ευχαριστούμε, κ. Πρωθυπουργέ, που διαθέσατε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να επικοινωνήσετε μέσω ημών με την ομογένεια της Αυστραλίας.

Όλοι κατανοούμε τους λόγους της αναβολής της επίσκεψης, αλλά θα θέλαμε καλύτερα να μας τους εξηγήσετε εσείς ο ίδιος και πώς είναι σήμερα η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο, με τον Ελληνισμό της Αυστραλίας.

Θέλω, καταρχάς, να σας πω ότι η απόφασή μου αυτή να αναβάλλω αυτή την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη. Την είχαμε προγραμματίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Την αντιμετώπιζα προσωπικά, και εγώ και η σύζυγός μου, με πολύ μεγάλη προσμονή. Ήταν, όμως, μία απόφαση ευθύνης.

Όπως ξέρετε, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω μίας εντονότατης πολεμικής σύρραξης και δυστυχώς θα ήταν αδύνατον να λείπω από το γραφείο μου για περίπου μία εβδομάδα, ενόσω καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις αλλά να συμμετέχουμε και σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτονώσουμε αυτή την κρίση.

Όμως, θέλω και πάλι μέσα από την ευγενική σας φιλοξενία που μου παρέχετε να απευθυνθώ στον Ελληνισμό της Αυστραλίας, λέγοντάς σας ότι η επίσκεψη αυτή δεν ματαιώνεται, απλά αναβάλλεται και πολύ σύντομα θα επιχειρήσουμε να την επαναπρογραμματίσουμε, σε συνεννόηση και με την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, αλλά και σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Για εμένα η Αυστραλία δεν είναι απλά μία χώρα που ζουν Έλληνες, είναι ένα κομμάτι, ένα ζωντανό κομμάτι του παγκόσμιου Ελληνισμού. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη, πόσο μάλλον σε μία εποχή όπου πια, πριν από λίγες εβδομάδες, δώσαμε και με τη βούλα του Κοινοβουλίου τη δυνατότητα στους Έλληνες της Αυστραλίας εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν και με επιστολική ψήφο. Σε αυτή την πρωτοβουλία αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία.

Θέλουμε ο Ελληνισμός της Αυστραλίας, ο παγκόσμιος Ελληνισμός, αλλά τώρα απευθύνομαι σε εσάς, να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις στη μητέρα πατρίδα. Και καλύτερος τρόπος από το να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου, δεν υπάρχει.

Δημοσιογράφος: Θα επανέλθουμε στο θέμα της επιστολικής ψήφου με κάποια ερώτηση του συναδέλφου, αλλά αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχετε σε Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες θέσεις θα προωθήσει, θα πιέσει η Ελλάδα, καθώς ο πόλεμος έχει ήδη επιπτώσεις από κάθε άποψη στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θέλω να τονίσω -και νομίζω ότι αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία για τους Έλληνες της Αυστραλίας- ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή αυτής της σύρραξης, αυτού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου.

Στηρίξαμε τα αδέρφια μας της Κύπρου, πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, αποστέλλοντας στην Κύπρο δύο φρεγάτες, μία εκ των οποίων είναι και το καμάρι του ελληνικού μας Ναυτικού, η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, ο «Κίμωνας». Και μία δεύτερη φρεγάτα απεστάλη στην Κύπρο, καθώς και δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών F-16, έτσι ώστε να προστατεύσουμε την Κύπρο από ενδεχόμενες προσβολές είτε από τον Λίβανο είτε από το Ιράν στο έδαφός της.

Ήταν μια κίνηση με πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία για τον παγκόσμιο Ελληνισμό. Αλλά ήταν και μια κίνηση η οποία ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για την προστασία ευρωπαϊκού εδάφους το οποίο δέχεται επίθεση.

Και χαίρομαι, γιατί βρέθηκα στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο Macron σε μια επίσκεψη με πολύ μεγάλη συμβολική αξία, στηρίζοντας έμπρακτα την Κύπρο.

Και βέβαια, στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες και αυτές απέστειλαν πλοία, έτσι ώστε η Κύπρος να αισθάνεται σήμερα ασφαλής.

Το λέω αυτό κάνοντας μια «γέφυρα» με το ερώτημά σας, διότι η συζήτηση για το πώς η Ευρώπη η ίδια μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος ευθύνης στην άμυνά της, αυτό το οποίο αποκαλούμε «ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία», επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αλλά, προφανώς, η προσοχή μας σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στραφεί στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Οι επιπτώσεις από την κρίση στον Κόλπο είναι ήδη ορατές. Φαντάζομαι ότι τις βλέπετε και εσείς οι ίδιοι στην Αυστραλία.

Έχουμε ήδη αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο ως χώρα αλλά και ως Ευρώπη, να οικοδομήσουμε εκείνα τα «αναχώματα» ώστε σε μια εποχή που οι κοινωνίες μας ούτως ή αλλιώς δοκιμάζονται, να μην επιβαρυνθούν και από πρόσθετες αυξήσεις, είτε μιλάμε για το ηλεκτρικό ρεύμα είτε μιλάμε για τα καύσιμα.

Άρα, να είστε σίγουροι ότι η συζήτηση και η «γέφυρα» μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και της ανάγκης αντιμετώπισης αυτής της βραχυχρόνιας ενεργειακής κρίσης θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα ξεκινήσει, όπως είπατε, σε δύο μέρες από τώρα.

Δημοσιογράφος: Σε αυτή τη φάση, κ. Πρωθυπουργέ, έχουμε καθόλου εκτιμήσεις ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό; Και κάνω την ερώτηση αυτή, γιατί ήδη εδώ γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι τόσο οι Αυστραλοί όσο και οι ομογενείς ανησυχούν και σκέφτονται να επισκεφτούν την Ελλάδα το καλοκαίρι.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να μην ανησυχούν. Να επισκεφθούν την Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είμαστε στην ευρύτερη, θα έλεγα, γεωγραφική περιοχή, να έχουμε εγγύτητα με τη Μέση Ανατολή, αλλά έχουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, τις γεωγραφικές αποστάσεις ασφαλείας από τη διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού.

Και βέβαια, εκτιμώ ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει υπάρξει και πλήρης εξομάλυνση και στις αεροπορικές μεταφορές, γιατί ξέρω ότι πολλοί Έλληνες της Αυστραλίας επιλέγουν να πετάνε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου.

Εκεί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς κάποιες δυσκολίες, αλλά εγώ θα προγραμμάτιζα με πολύ μεγάλη άνεση ένα ταξίδι στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς απολύτως λόγος ανησυχίας.

Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, επίσης, καμία ένδειξη ότι θα έχουμε κάποια επίπτωση στον τουρισμό μας. Βέβαια, οφείλουμε διαρκώς να είμαστε σε εγρήγορση. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ στον τουρισμό. Έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε την τουριστική μας περίοδο, να προσελκύσουμε επισκέπτες από αγορές που δεν μας επέλεγαν στο παρελθόν.

Αλλά βέβαια, θέλω να επαναλάβω και να τονίσω ότι πάντα οι Έλληνες της Αυστραλίας οι οποίοι επιλέγουν να επισκέπτονται την Ελλάδα το καλοκαίρι δεν είναι τουρίστες για εμάς, είναι Έλληνες οι οποίοι γυρίζουν στην πατρίδα τους.

Και γνωρίζω πολύ καλά τον δυναμισμό των συγκεκριμένων κοινοτήτων που έχουν μεγάλη παρουσία στην Αυστραλία και επιλέγουν να γυρίσουν, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον τόπο καταγωγής τους, στα νησιά τους.

Και θα σας ενθαρρύνω όλες και όλους να κάνετε και φέτος το καλοκαίρι το ταξίδι στην Ελλάδα. Θα το κάνετε με απόλυτη ασφάλεια.

Δημοσιογράφος: Όπως γνωρίζουμε, άλλωστε, δεν είναι μόνο διακοπές για τους Έλληνες της Αυστραλίας, είναι ένα προσκύνημα στα πάτρια εδάφη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακριβώς.

Δημοσιογράφος: Μια ανησυχία, πάντως, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ήδη γι’ αυτούς που είναι να κλείσουν εισιτήρια. Όπως προείπατε, ελπίζουμε όλοι, και εμείς οι ίδιοι, να καταφέρουμε να είμαστε εκεί το καλοκαίρι.

Αν μου επιτρέπετε να περάσουμε στην επιστολική ψήφο. Όπως είπατε, πέρασε το νομοσχέδιο, πλέον η νέα νομοθεσία για την επιστολική ψήφο των εγγεγραμμένων Ελλήνων ψηφοφόρων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές. Δεν πέρασε το δεύτερο σκέλος που είχατε προωθήσει όσον αφορά στο να υπάρχει η δική μας περιφέρεια, να το πω έτσι, είτε τρεις περιφέρειες που θα ήταν (δεν ακούγεται) ή μία περιφέρεια με τρεις υποψηφίους.

Να ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα βήματα; Θα πιέσουμε για εξελίξεις ή θα περιμένουμε τις εκλογές τις επόμενες και μετά;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είναι πολύ θετικό ότι έστω και με 201 ψήφους, το όριο ήταν 200 -το λέω αυτό διότι αρκετά κόμματα τελικά δεν στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και αυτό είναι κάτι το οποίο ας το λάβουν υπόψη και οι Έλληνες της Αυστραλίας, όταν θα προσέλθουν στην κάλπη, ποιοι πραγματικά στην πράξη στηρίζουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ισότιμα και οι Έλληνες του εξωτερικού-, αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί το μείζον.

Και το μείζον είναι ότι θα μπορεί ο κάθε πολίτης να επιλέξει, καταρχάς, αν θα ψηφίσει επιστολικά ή αν θα πάει, θα δημιουργήσουμε και εκλογικά τμήματα στα κατά τόπους προξενεία. Θεωρώ, όμως, ότι από τη στιγμή που υπάρχει επιλογή της επιστολής ψήφου με την οποία οι Έλληνες του εξωτερικού είναι γενικά εξοικειωμένοι, ότι αυτό θα επιλέξουν οι περισσότεροι. Το κάναμε ήδη, εξάλλου, στις ευρωεκλογές.

Είναι μία πολύ σημαντική κατάκτηση για τη χώρα και, θα έλεγα, ένα άλμα πολιτικής ισότητας για τον απόδημο Ελληνισμό.

Σκεφτείτε ότι στο παρελθόν, αν ήθελε κάποιος να ψηφίσει, προ του 2019, θα έπρεπε να επιστρέψει στη χώρα. Ελάχιστοι το έκαναν, μόνο αν το συνδύαζαν με την καθιερωμένη τους επίσκεψη στην πατρίδα μας. Τώρα, αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολο.

Η βούληση της κυβέρνησης ήταν να υπάρχει εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει, απλά θα γίνει από τις μεθεπόμενες εκλογές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως- έτσι ώστε να υπάρχει και μία δημιουργική άμιλλα, θα έλεγα, μεταξύ του Ελληνισμού της Αυστραλίας, του Ελληνισμού του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτό δεν κατέστη εφικτό να γίνει σε αυτή την κάλπη. Οπότε θα υπάρχει, όπως προβλέπει σήμερα η νομοθεσία, υποχρεωτική εκπροσώπηση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στις πρώτες τρεις θέσεις, που για τη Νέα Δημοκρατία είναι εξ’ ορισμού θέσεις εκλόγιμες, ενός εκπροσώπου της ομογένειας.

Θα επιλέξουμε εμείς, δηλαδή, εάν ο εκπρόσωπος αυτός θα είναι από τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης. Εγώ θα προτιμούσα η επιλογή αυτή να είναι η επιλογή των ίδιων των πολιτών, αλλά, δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Αλλά ας κρατήσουμε το μείζον. Και το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι, όσοι είστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με πολύ μεγάλη άνεση, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, γιατί το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί, θα λάβετε το σχετικό υλικό της επιστολικής ψήφου, θα το ταχυδρομήσετε χωρίς κόστος και θα συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο στην εκλογική διαδικασία.

Αποδίδω, ξέρετε, πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι νομίζω ότι μπορεί να είστε μακριά γεωγραφικά, ψυχικά είστε πολύ κοντά και μπορεί να βλέπετε και τις εξελίξεις με πιο καθαρό μυαλό από το εξωτερικό, από την απόσταση της Αυστραλίας, απ’ ό,τι πολλές φορές μπορούμε να τη βλέπουμε εμείς οι ίδιοι στην πατρίδα μας.

Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα άλματα τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δυσκολεύονται να μην το αναγνωρίσουν. Δείτε πού ήμασταν το 2019, πού είμαστε σήμερα. Είχαμε ανεργία 18,5%, σήμερα έχουμε ανεργία κάτω από το 8%. Έχουμε δημιουργήσει 600.000 θέσεις απασχόλησης, έχουμε προσελκύσει πάρα πολλές επενδύσεις, έχουν αυξηθεί οι μισθοί.

Βεβαίως, υπάρχουν προβλήματα, όπως υπάρχουν και στην Αυστραλία. Ξέρω καλά ότι το κόστος ζωής είναι πρόβλημα στην Αυστραλία, όπως είναι πρόβλημα και στην Ελλάδα, όπως είναι και πρόβλημα στη Γαλλία, όπως είναι και πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε, όμως, η Ελλάδα πόσο μετράει σήμερα, πόσο έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, πόσο προβάλλει αυτή την εικόνα μιας περιφερειακής δύναμης ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτά πολλές φορές, ξέρετε, από την ασφάλεια της απόστασης οι Έλληνες του εξωτερικού τα βλέπουν καλύτερα.

Εμείς εδώ, στην Ελλάδα, μπαίνουμε συχνά στον πειρασμό της σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης. Η αντιπολίτευση αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να αποδομεί την κυβέρνηση σε οτιδήποτε κάνει. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της σχολής, πάντα ψάχνω για ευρύτερες συναινέσεις.

Νομίζω, όμως, ότι εσείς, από την απόσταση που βλέπετε τα πράγματα, νομίζω ότι έχετε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για το πόσο έχει προοδεύσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Δημοσιογράφος: Εσείς χρόνια αναφέρετε για τη δυναμική του οικουμενικού Ελληνισμού και ο πατέρας σας πριν από εσάς για πολλά, πολλά χρόνια ήταν, αλλά εσείς κάνατε πράξη κάποιες από τις ευθύνες που για χρόνια, δεκαετίες συζητούνταν.

Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια από τότε, πριν εκλεγείτε ακόμα, το 2019, ως Πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες δεσμεύσεις και ένα από τα πρώτα νομοσχέδια, αν θυμάμαι καλά, ήταν που είχατε φέρει για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, με τα όποια εμπόδια τότε.

Η συμμετοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές από τους Έλληνες του εξωτερικού σάς απογοήτευσε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, ναι, περίμενα κάτι περισσότερο, αλλά είναι ευρωεκλογές και οι ευρωεκλογές δεν λένε τόσα πολλά πράγματα στους Έλληνες του εξωτερικού.

Οι εθνικές εκλογές δεν είναι το ίδιο πράγμα και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ αυξημένη συμμετοχή. Kαι φυσικά, κάθε αρχή και δύσκολη.

Άρα, νομίζω ότι αυτή τη φορά πρέπει να βάλουμε τον πήχη των προσδοκιών πολύ πιο ψηλά, αλλά αυτό, ξέρετε, εξαρτάται και από εσάς, εξαρτάται από τα δυναμικά μέσα -κι εγώ χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω τόσο δυναμικά μέσα να υπάρχουν στην ελληνική ομογένεια-, το πόσο εσείς θα προβάλλετε την ανάγκη, θα εξηγήσετε στον κόσμο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Χρειάζεται, δηλαδή, και πολλή ενημέρωση. Θα την κάνουμε κι εμείς κεντρικά και θα βοηθήσουμε κι εσάς να ενημερώσετε την κοινότητα των Ελλήνων της Αυστραλίας ότι έχουν πια αυτό το δικαίωμα.

Αλλά προφανώς, ξέρετε, η στρατηγική μας για τον οικουμενικό Ελληνισμό δεν εξαντλείται μόνο στο αυτονόητο δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία με όρους ισοτιμίας.

Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Ειδικά για την Αυστραλία, θέλω να τονίσω ότι η πρόθεσή μου ήταν, όταν θα ερχόμουν, αλλά μπορώ να σας το πω, να ανακοινώσω ότι πρακτικά έχουμε συμφωνήσει για τη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, μία χρόνια εκκρεμότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα την ανακοινώσουμε με το που θα είναι έτοιμη, όμως πρακτικά έχει συμφωνηθεί. Έχουμε μία μικρή εξαίρεση μόνο για ζητήματα ναυτιλίας, τα οποία θα τα μεταθέσουμε σε απώτερο χρόνο, όμως ο πυρήνας της σύμβασης έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνηθεί.

Αυτή ήταν μια από τις εκκρεμότητες που μονίμως μου ετίθεντο από τον Ελληνισμό της Αυστραλίας και με αφορμή και την προγραμματισμένη επίσκεψή μου, που δυστυχώς τώρα πρέπει να την αναβάλουμε, είχαμε δουλέψει πολύ σκληρά και με το Υπουργείο Οικονομικών και με τις αρχές της Αυστραλίας ώστε να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε.

Δημοσιογράφος: Ήταν κάτι που εκκρεμεί, επίσης, πολλά χρόνια και, όπως καλά γνωρίζουν όλοι, η ψήφος πάει χέρι-χέρι με ιθαγένεια. Είχαμε πριν μερικούς μήνες μαζί με τον Υφυπουργό, τον κ. Λοβέρδο, και επιτελείο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε μια προσπάθεια να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τους ελληνικής καταγωγής μη Έλληνες πολίτες να γίνουν Έλληνες πολίτες.

Πού οφείλεται αυτή η αναθέρμανση; Έχει να κάνει με τις εκλογές, έχει να κάνει με το δημογραφικό, έχει να κάνει με φορολογικούς λόγους ίσως;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, έχει να κάνει με την αυτονόητη, νομίζω, ανάγκη και των Ελλήνων του εξωτερικού να έχουν έναν εύκολο δρόμο προς την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και με το να εξηγήσουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και ότι είναι μια σχετικά απλή διαδικασία.

Άρα, για εμάς η ενίσχυση του παγκόσμιου Ελληνισμού περνάει και μέσα από την απόκτηση ιθαγένειας. Προφανώς, ξέρω ότι απευθύνομαι και σε πολλούς Αυστραλούς δεύτερης, τρίτης γενιάς, οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, μέσα τους, όμως, αισθάνονται και Έλληνες. Αισθάνονται Αυστραλοί, αλλά αισθάνονται και Έλληνες.

Και τιμούμε αυτή την, θα έλεγα, διπλή ιδιότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να αισθάνονται ότι έχουν ουσιαστικά δύο πατρίδες και θέλουμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε ζωντανούς τους δεσμούς με την πατρίδα.

Αλλά γι’ αυτούς τους πολλούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα απόκτησης της ιθαγένειας, χρέος μου είναι να κάνουμε αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Και επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι από τα προβλήματα, ξέρω ότι στο παρελθόν υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα ζητήματα στις προξενικές μας αρχές. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι για πρώτη φορά προχωρήσαμε σε πρόσληψη κεντρικά 150 νέων προξενικών υπαλλήλων, που θα αναλάβουν υπηρεσία εντός των άμεσα επόμενων μηνών. Η στελέχωση των υπηρεσιών των διπλωματικών αποστολών είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Άρα, θα δείτε έναν όχι ευκαταφρόνητο αριθμό νέων υπαλλήλων για να στελεχώσουν τις προξενικές μας αρχές.

Αλλά, βέβαια, υπάρχει και η μεγάλη δυνατότητα, όπως ξέρετε, της ψηφιοποίησης. Διαρκώς προχωρούμε και στην ψηφιοποίηση περισσότερων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο Έλληνας της Αυστραλίας, όταν πρέπει να έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, να μην αισθάνεται ότι ταλαιπωρείται.

Είναι κάτι το οποίο για εμένα δεν είναι αποδεκτό και θα πιέσω με όλη μου τη δύναμη ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η γραφειοκρατία που αναμφισβήτητα σήμερα υπάρχει στις σχέσεις Ελλήνων του εξωτερικού, Ελλήνων Αυστραλών οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές προξενικές αρχές.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρωθυπουργέ, πραγματικά χαίρομαι που θίξατε αυτό το θέμα της εξυπηρέτησης των ομογενών από τις διπλωματικές αρχές, γιατί εμείς στην εφημερίδα πρόσφατα, μετά από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, είναι η αλήθεια, μετά την επίσκεψη του κ. Λοβέρδου, ξεκινήσαμε μία καμπάνια ενημέρωσης των ομογενών πώς μπορούν να αποκτήσουν, όσοι δεν την έχουν, την ελληνική ιθαγένεια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Να ρωτήσω, ποια ήταν η ανταπόκριση; Είδατε θετική ανταπόκριση;

Δημοσιογράφος: Θετική; Θετικότατη, αλλά ξαφνιάστηκαν. Εδώ διαπιστώσαμε εμείς ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο εντός Αυστραλίας, δεχόμαστε ερωτήματα απ’ όλο τον πλανήτη, ακόμα και από Αμερική και από Καναδά, ήταν τεράστια η ανταπόκριση. Εξακολουθούν να ρωτάνε, έχουμε καλή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία.

Και ένα από τα θέματα, βέβαια, που θίγουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι δυσκολεύονται με την έλλειψη προσωπικού στις διπλωματικές μας υπηρεσίες, καθυστερεί αυτό. Και όταν πρόκειται για άτομα δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή αν είναι από μεικτούς γάμους ή κάποιοι προέρχονται από Αίγυπτο ή Καστελόριζο, γίνεται πιο περίπλοκο.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι’ αυτό και δεν κρύβομαι από το πρόβλημα και σας λέω ότι είναι προτεραιότητα στο δικό μου το επίπεδο αυτό το θέμα να λυθεί.

Θα δείτε εντός των επόμενων μηνών σημαντική βελτίωση με το που θα έρθουν οι καινούργιοι προξενικοί υπάλληλοι.

Δημοσιογράφος: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Οι σχέσεις Ελλάδας-Αυστραλίας. Μας είπατε προηγουμένως ότι όταν θα ερχόσασταν, αλλά το ανακοινώσατε ήδη, θα ανακοινωνόταν η σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Γενικά, τις σχέσεις πώς θα τις χαρακτηρίζατε; Σε όλους τους τομείς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικές. Είμαστε δύο φιλελεύθερες δημοκρατίες, γεωγραφικά απομακρυσμένες, αλλά θα έλεγα ότι ο Ελληνισμός της Αυστραλίας είναι το κοινό «νήμα» το οποίο συνδέει τις δύο χώρες.

Και θα σας έλεγα, ειδικά σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η ανάγκη και η Ευρώπη να κοιτάξει πέρα από την ευρωπαϊκή ήπειρο και να δημιουργήσει γεωπολιτικές αλλά και οικονομικές συμμαχίες με ισχυρές χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική. Και η Αυστραλία σαφώς είναι μία χώρα που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

Προσωπικά έχω και μία πολύ καλή σχέση με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, μοιραζόμαστε και κοινές ανησυχίες. Συμμετείχα μαζί του σε μία εκδήλωση που είχε κάνει τον Σεπτέμβριο για την απαγόρευση πρόσβασης των νέων μας, των παιδιών μας στα social media. Η Ελλάδα εξετάζει και θα κινηθεί σε μία αντίστοιχη κατεύθυνση με αυτή της Αυστραλίας.

Και βέβαια, εκτός από τους κοινούς γεωπολιτικούς προβληματισμούς, πιστεύω ότι υπάρχουν και σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για κεφάλαια από την Αυστραλία να επενδύσουν στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη σημαντικά κεφάλαια τα οποία έχουν τοποθετηθεί στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλά για εμένα έχει πάντα πολύ μεγάλη αξία να εξηγώ στα σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια που βρίσκονται προς Ανατολάς, και η Αυστραλία συγκεντρώνει πολλά τέτοια, ότι υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην πατρίδα μας είναι μία διαρκής προτεραιότητα για εμένα, η οποία μέχρι στιγμής έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα.

Και βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις μεγάλες επενδύσεις, έχει να κάνει και με τις μικρές επενδύσεις, με τους Έλληνες της Αυστραλίας οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται να κάνουν μία επένδυση στην πατρίδα μας ή να αποκτήσουν κάποιο ακίνητο. Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή τους εύκολη και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα της κρίσης, των δύσκολων ετών, τότε που ήμασταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.

Δημοσιογράφος: Αυτές οι καλές σχέσεις σημαίνει ίσως ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος και στο άλλο μεγάλο αίτημα, που δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από την Αυστραλία, σύμφωνα με απαντήσεις προς ομογενείς εδώ πολιτικούς, που συμμετέχουν και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και πολιτειακά, σε μία διμερή συμφωνία όσον αφορά την ασφάλιση υγείας των ομογενών που έρχονται διακοπές και δεν καλύπτει όσο κάποια ιδιωτική ασφάλιση.

Ο κ. Λοβέρδος μας είπε ότι εξεταζόταν τότε και ότι ένας συνταξιούχους που βρίσκεται στην Ελλάδα πληρώνει μία εισφορά σε θέματα υγείας, στα νοσοκομεία και λοιπά, ότι ίσως κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει με κάποιους ομογενείς. Αφορά πολλούς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαστε τόσο μπροστά όσο στη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, αυτή ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφώς εξετάζεται και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό τόπο με την Κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Δημοσιογράφος: Και από εμένα κάτι τελευταίο όσον αφορά ακόμα μια σύμβαση. Αυτή που λέγεται, τουλάχιστον με τις τελευταίες πληροφορίες, από τον Don Farrell, τον ομοσπονδιακό μας Υπουργό Εμπορίου, ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι το επόμενο θέμα το οποίο ήθελα να θίξω. Η Ευρώπη πιστεύει στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Και η Ελλάδα είναι μια ανοιχτή οικονομία.

Δημοσιογράφος: Και, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τα μικρά «αγκάθια» που υπήρχαν στην Ελλάδα εκεί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτές τις συμφωνίες. Καταρχάς, να εξηγήσουμε ότι οι συμφωνίες αυτές είναι πάντα ευρωπαϊκές συμφωνίες, διότι οι εμπορικές συμφωνίες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαστε μια χώρα, μια ανοιχτή οικονομία με ισχυρότατη ναυτιλία. Άρα, εμείς θέλουμε να υπάρχει πολύ εμπόριο και προφανώς η Αυστραλία είναι μια μεγάλη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα και ενδεχομένως και η Ευρώπη μια σημαντική αγορά για τα προϊόντα της Αυστραλίας.

Εμείς έχουμε ανάγει σε κεντρικό στόχο εξωστρέφειας την αύξηση των εξαγωγών. Άρα, το να μπορούμε να ανοίγουμε καινούργιες αγορές έχει για εμάς πολύ μεγάλη σημασία.

Και μπορώ να σας πω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών είναι κεντρική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mercosur, Ινδία, τεράστια σημασία, και αμέσως μετά κοιτάμε ακόμα πιο προς Ανατολάς, με την Αυστραλία να είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρώπης.

Δημοσιογράφος: Κύριε Πρωθυπουργέ, σεβόμαστε τον πολύτιμο χρόνο σας, έχουμε εκατοντάδες ερωτήσεις, δεν σας έχουμε και κάθε μέρα ανάμεσά μας, θα σας δεσμεύσουμε από τώρα όταν θα είσαστε στην Αυστραλία, λίγο περισσότερο χρόνο να απαντήσετε και σε άλλες ερωτήσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ ήθελα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για να μεταφέρω και στον Ελληνισμό της Αυστραλίας την αγάπη μου. Να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαι σύντομα κοντά σας.

Δημοσιογράφος: Έχετε κάποια ένδειξη πότε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το πω ακόμα, αλλά θα προσανατολιζόμουν να γίνει ενδεχομένως και μέσα στο καλοκαίρι αυτή η επίσκεψη, που μπορεί και τα πράγματα στην Ελλάδα να είναι… Πρέπει να τελειώσουμε με αυτή την κρίση.

Λυπάμαι που δεν θα συμμετέχω στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου, αλλά είμαι σίγουρος ότι κι όταν έρθω η ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας θα μεριμνήσει έτσι ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να έρθω σε επικοινωνία μαζί της και να βιώσω για ακόμα μία φορά τον απαράμιλλο δυναμισμό της.

Οπότε, ζητώ την κατανόηση των τηλεθεατών σας γιατί δεν μπόρεσα να είμαι κοντά σας αυτή τη φορά και να δεσμευθώ από τώρα για μια πιο εκτεταμένη συνέντευξη στα στούντιό σας όταν με το καλό επισκεφθώ την Αυστραλία τους επόμενους μήνες.

Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κι εγώ σας ευχαριστώ.

Πηγή: skai.gr

