Την προφυλάκιση του δημάρχου των Αδάνων, Ζεϊντάν Καραλάρ, αποφάσισε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ενώ για τον δήμαρχο της πόλης Αντίγιαμαν της ανατολικής Τουρκίας διετάχθη κατ' οίκον περιορισμός του.

Οι δύο δήμαρχοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο, μαζί με τον δήμαρχο της Αττάλειας, Μουχιτίν Μποτζέκ, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και καθαιρεθεί του αξιώματος τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τους τρεις δημάρχους που ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως υπόπτους σε υποθέσεις διαφθοράς. Συνελήφθη και ο αναπληρωτής δήμαρχος του Μπουγιουκτσεκμετζέ της Κωνσταντινούπολης, Αχμέτ Σαχίν. Ο δήμαρχος της ίδιας πόλης είναι ήδη προφυλακισμένος.

Την προηγούμενη Τρίτη, 1 Ιουλίου, είχε συλληφθεί ο τέως δήμαρχος Σμύρνης, Τούντς Σογιέρ, στο πλαίσιο εντάλματος σε βάρος 157 στελεχών του δήμου και του CHP.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα σύλληψης δημάρχων και στελεχών του CHP, μετά τη σύλληψη στις 19 Μαρτίου του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Προφυλακισμένοι βρίσκονται επίσης οι δήμαρχοι άλλων εννέα περιφερειακών δήμων της Κωνσταντινούπολης και δύο των Αδάνων.

Εξάλλου, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διέταξε την προσαγωγή, συνοδεία αστυνομίας του επικεφαλής της νομαρχιακής επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, Οζγκιούρ Τσελίκ, και άλλων εννέα στελεχών του κόμματος.

Η υπόθεση αφορά την εν εξελίξει δικαστική έρευνα εις βάρος της ηγεσίας του κόμματος ότι έγινε εξαγορά ψήφων στις εσωκομματικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2023.

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, απειλείται με καθαίρεση από το αξίωμά του, μαζί με όλη την ηγεσία του κόμματος, σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης. Η δίκη στην υπόθεση αυτή έχει αναβληθεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.