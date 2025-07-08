Ισραήλ: Διαψεύδει ότι ο Αλ Σάρα συναντήθηκε με ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο

Ο Αχμέντ αλ Σάρα συναντήθηκε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Τζάχι Χανέγκμπι στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης. Πηγές δήλωσαν μάλιστα στο ανεξάρτητο συριακό μέσο ενημέρωσης Al-Jumhuriya ότι αυτή δεν ήταν «η πρώτη ανάλογη συνάντηση» που πραγματοποιήθηκε.

Το Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διέψευσε τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι ο Χανέγκμπι βρίσκεται στην Ουάσινγκτον ως μέλος της αντιπροσωπείας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που επισκέπτεται τις ΗΠΑ.

Τον Ιούνιο, η Jerusalem Post ανέφερε ότι το Ισραήλ και η Συρία συνεχίζουν τις συζητήσεις για την ασφάλεια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο εθνών. Ωστόσο, έχει προκύψει μια σημαντική πρόκληση στις συνομιλίες, ανέφεραν στην Post δύο πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση του Αλ Σάρα έχει καταστήσει σαφές ότι βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας, το Ισραήλ δεν θα επιτρέπεται να επιχειρεί ή να πλήττει στόχους εντός συριακού εδάφους. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ επιμένει να διατηρήσει την «ικανότητα αντιμετώπισης απειλών ασφαλείας».

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό της ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης για την Χαϊάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) σε μια κίνηση που στοχεύει να βοηθήσει τη χώρα στην ανοικοδόμηση μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Η απόφαση ελήφθη καθώς τίθεται σε ισχύ το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ για τον τερματισμό του προγράμματος κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Συρίας, μια κίνηση που στοχεύει στον τερματισμό της απομόνωσης της χώρας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε στο Reuters ότι η άρση των κυρώσεων κατά της HTS ήταν ένα «θετικό βήμα».

Η γραπτή δήλωση ανέφερε ότι η Συρία ελπίζει ότι η κίνηση αυτή θα «συμβάλει στην άρση των εναπομενόντων περιορισμών που εξακολουθούν να επηρεάζουν τους συριακούς θεσμούς και τους αξιωματούχους και θα ανοίξει την πόρτα σε μια ορθολογική, κυρίαρχη προσέγγιση της διεθνούς συνεργασίας».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι ο Σάρα σχεδίαζε να παραστεί στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατηρεί τις κυρώσεις τόσο στην HTS όσο και στον ίδιο τον Σάρα, οι οποίες απαιτούν απόφαση του Συμβουλίου για την άρση τους.

