Τουρκία: Στις 11 Σεπτεμβρίου η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για πλαστογράφηση πτυχίου

Η δίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται ότι πλαστογράφησε το πτυχίο του και παραμένει φυλακισμένος για «διαφθορά» από τον Μάρτιο, προσδιορίστηκε για τις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Ιμάμογλου, ο κυριότερος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2028, συνελήφθη στις 19 Μαρτίου και μετήχθη στις φυλακές της Σηλυβρίας. Εάν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη έως οκτώ ετών και εννέα μηνών καθώς και να στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά του.

Η σύλληψή του για «διαφθορά» πυροδότησε διαμαρτυρίες που η Τουρκία δεν είχε ξαναδεί από το 2013 και τις μεγάλες διαδηλώσεις στο Γκεζί.

Ο δήμαρχος, του οποίου η θητεία έχει ανασταλεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης σχεδόν έως και 9 ετών, καθώς και απαγόρευση οποιασδήποτε πολιτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της δίκης, ανέφερε το γαλλικό πρακτορείο.

Την παραμονή της σύλληψής του, το διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης ανακάλεσε το πτυχίο του, εμποδίζοντάς τον να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Τουρκίας στο μέλλον.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου θα δικαστεί για «επανειλημμένη παραποίηση επίσημων εγγράφων», καθώς είναι ύποπτος ότι απέκτησε το πανεπιστημιακό του πτυχίο με παράτυπα μέσα.

Η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης από «δύο χρόνια και έξι μήνες» έως «οκτώ χρόνια και εννέα μήνες», ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

Εκτός από αυτήν την υπόθεση «απάτης», πάνω από 100 άτομα που εργάζονται για ή με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης συνελήφθησαν μαζί με τον δήμαρχο στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά.

Πρόσφατα, νέα κύματα συλλήψεων για «διαφθορά» έχουν σημειωθεί σε δήμους που διοικούνται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, στη Σμύρνη, τα Άδανα, την Αττάλεια και την Αντιγιάμαν.

Στις 7 Ιουλίου, η Γαλλία εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» της και τόνισε τη σημασία του «σεβασμού των δικαιωμάτων των αιρετών αντιπροσώπων».

Η Τουρκία, σε δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, καταδίκασε την «παρέμβαση σε τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες», υποστηρίζοντας ότι «εγγυάται δίκαιες και αμερόληπτες δικαστικές διαδικασίες για όλους τους πολίτες της».

