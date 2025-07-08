Τουρκία: Εντείνει τις έρευνες κατά της αντιπολίτευσης

Η Τουρκία ξεκίνησε έρευνα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνέλαβε περισσότερους από τους δημάρχους του, σε μια κλιμακούμενη καταστολή που είναι πιθανό να ενισχύσει την ανησυχία των επενδυτών για τους κινδύνους που κυοφορούνται για το κράτος δικαίου και την πολιτική σταθερότητα τονίζει σε άρθρο της η Washington Post.



Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν την έρευνα για τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, αργά το βράδυ της Κυριακής, με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου και της απειλής δημοσίων λειτουργών» σε ομιλία του στην οποία επέκρινε την κράτηση τριών δημάρχων της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.



Η τουρκική λίρα αποδυναμώθηκε πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 40 λιρών έναντι του δολαρίου για πρώτη φορά από την αναταραχή της αγοράς τον Μάρτιο. Ο δείκτης μετοχών Borsa Istanbul 100 υποχώρησε έως και 1,7% και διαπραγματευόταν 1,3% χαμηλότερα στις 4:58 μ.μ ώρα Τουρκίας και Ελλάδας.



Τα πενταετή συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit Default Swaps – CDS) – που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση κινδύνου κρατικής χρεοκοπίας – αυξήθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 288 μονάδες βάσης. Τα τουρκικά κρατικά ομόλογα επίσης αποδυναμώθηκαν.



Η αβεβαιότητα από τις έρευνες «μπορεί να μετριάσει την αισιοδοξία της αγοράς που πυροδοτήθηκε από τα χαμηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο Τουφάν Τσομέρτ, στρατηγικός αναλυτής αναδυόμενων αγορών στην εταιρεία συμβούλων BBVA του Λονδίνου.



Ο Οζέλ έχει εντείνει την κριτική του προς τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τις τελευταίες ημέρες, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ενορχηστρώνει ένα «σταδιακό πραξικόπημα». Ο ηγέτης του CHP κάλεσε τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο, και προειδοποίησε για μαζικές διαμαρτυρίες εάν συνεχιστεί η δικαστική καταστολή.



Η νέα έρευνα είναι η τελευταία σε μια εκστρατεία διάρκειας μηνών που έχει ήδη εμπλέξει δεκάδες αξιωματούχους της αντιπολίτευσης και έρχεται λίγες μέρες αφότου ο Οζέλ απέφυγε προσωρινά μια κρίση στην κορυφή του κόμματός του.

Νομική Καταστολή

Το κύμα των συλλήψεων ξεκίνησε νωρίτερα φέτος με τους δημάρχους περιοχών στις οποίες νίκησε το CHP και έχει στοχεύσει ολοένα και πιο εξέχουσες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου – του πιο επίφοβου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν.



Η καταστολή έχει έκτοτε διευρυνθεί πέρα από τους αιρετούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβάνοντας δημοσιογράφους, φοιτητές, YouTubers, σκιτσογράφους, σημαίνοντες επιχειρηματικούς ηγέτες, ακόμη και εταιρείες. Ενώ πολλοί πολιτικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες διαφθοράς, άλλοι κατηγορούνται για «προσβολή του προέδρου», του Ισλάμ ή των εθνικών αξιών, κατηγορίες που συχνά ενισχύονται από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης.



Ο Ερντογάν και οι υποστηρικτές του επιμένουν ότι η δικαιοσύνη ενεργεί ανεξάρτητα. Η αντιπολίτευση δηλώνει ότι οι συλλήψεις έχουν ως στόχο να φιμώσουν τη διαφωνία και να ανατρέψουν τα ιστορικά κέρδη του CHP στις περσινές δημοτικές εκλογές, οι οποίες επέφεραν ένα μεγάλο πλήγμα στο κυβερνών Κόμμα AK του Ερντογάν.



Οι πρόσφατες εξελίξεις «αντικατοπτρίζουν μια υπολογισμένη στρατηγική του Ερντογάν για να διασπάσει το CHP εκ των έσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουλφάνγκο Πικόλι, συμπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Teneo.



«Το σχέδιο του Ερντογάν, από την αρχή, φαίνεται να ήταν μια σταδιακή, πολυετής προσπάθεια στην οποία πιστεύει ότι ο χρόνος – και ο θεσμικός έλεγχος – είναι με το μέρος του. Αντί να επιταχύνει τη νομική διαδικασία, η στρατηγική φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να παρατείνει την αβεβαιότητα και να αποδυναμώσει την ορμή της αντιπολίτευσης», ανέφερε σε σημείωμά του την Κυριακή.



Η νομική πίεση έρχεται ακριβώς τη στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί να σταθεροποιήσει την οικονομία της υπό ένα ορθόδοξο μείγμα πολιτικών και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των παγκόσμιων επενδυτών μετά από χρόνια αναταραχής στην αγορά.



Η φυλάκιση του Ιμάμογλου τον Μάρτιο οδήγησε σε έξοδο ξένων από τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, η κεντρική τράπεζα δαπάνησε δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθέματά της για να σταθεροποιήσει τη λίρα και να αναστείλει τον κύκλο καθορισμού των επιτοκίων της.



Εάν επικρατήσει η πίεση πώλησης στη λίρα, η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να περιμένει λίγο περισσότερο πριν επαναλάβει τον κύκλο χαλάρωσης, δήλωσε ο Πιοτρ Ματίς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής νομισμάτων στην In Touch Capital Markets.



«Ενώ τα δημοκρατικά πρότυπα δεν βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των παραγόντων που λαμβάνουν υπόψη οι περισσότεροι διεθνείς επενδυτές, οι εντεινόμενες προσπάθειες για διατήρηση της εξουσίας οδηγούν συχνά σε εκροές κεφαλαίων».

