Απειλή για τον Τραμπ το κόμμα του Ίλον Μασκ

Ο Ίλον Μασκ, λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από το πλευρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κάνει αίσθηση με τα σχέδιά του για ίδρυση νέου κομματικού φορέα στις ΗΠΑ. Παρότι αρχικά είχε διαβεβαιώσει ότι θα επικεντρωθεί στην Tesla, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας φαίνεται να αλλάζει πορεία, δημιουργώντας το δικό του πολιτικό κόμμα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το «Κόμμα της Αμερικής» σκοπεύει να αποκαταστήσει τη δημοκρατική ελευθερία, ενάντια σε «σπατάλη και διαφθορά», όπως ανέφερε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Δριμεία αντίδραση Τραμπ και πολιτικές επιπτώσεις

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έμεινε ασχολίαστη από τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, που χαρακτήρισε ως «γελοίες» τις εξαγγελίες Μασκ, αφήνοντας αιχμές για τον επιχειρηματία ότι έχει «εκτροχιαστεί εντελώς». Η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες οξύνθηκε με φόντο τον νέο φορολογικό νόμο, γνωστό και ως «Big Beautiful Bill», ο οποίος καταργεί τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα.

Ανεξαρτήτως της σφοδρής κριτικής, ο Μασκ φαίνεται να επιδιώκει ρόλο ρυθμιστή της πολιτικής σκηνής, θέτοντας ως στόχο την εκλογή αντιπροσώπων του νέου φορέα στη Βουλή ή ακόμη και στη Γερουσία. Η κίνηση ενδεχομένως να επηρεάσει το κομματικό σκηνικό, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 και κυρίως ενόψει της πολυαναμενόμενης προεδρικής αναμέτρησης του 2028.

Ιστορικά παραδείγματα νέων κομμάτων στις ΗΠΑ

Το ερώτημα παραμένει αν ένα νεοσύστατο κόμμα μπορεί να ταράξει τα θεμέλια του παραδοσιακά δικομματικού συστήματος. Το πρόσφατο παράδειγμα της Τζιλ Στάιν με το Πράσινο Κόμμα το 2016 έδειξε πως υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί το αποτέλεσμα, όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν για την ήττα της Χίλαρι Κλίντον. Ξεχωρίζει επίσης και η υποψηφιότητα Ρος Περό το 1992, όταν κατόρθωσε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό 19% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει εκλέκτορες.

Πόσο δημοφιλής είναι ο Μασκ στους Αμερικανούς;

Παρά την ισχυρή παρουσία του στον χώρο της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων, η προσωπική δημοφιλία του Ίλον Μασκ παραμένει αρκετά χαμηλή. Σύμφωνα με πρόσφατες σφυγμομετρήσεις, θετική γνώμη για τον ίδιο εκφράζει μόλις το 36% των Αμερικανών, ένα στοιχείο που δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Χρήμα και τεχνολογία στον προεκλογικό αγώνα

Δεν πρέπει να υποτιμάται ο ρόλος των οικονομικών μέσων στις αμερικανικές εκλογές. Μόνο την περασμένη χρονιά, οι δωρεές στην προεκλογική εκστρατεία ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από ανώνυμους χορηγούς, ενώ συνολικά δαπανήθηκαν πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια – ένα ιστορικά υψηλό ρεκόρ. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες προέρχονταν από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες της τεχνολογίας να ταυτίζονται, συχνά, με το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, επενδύοντας στις υποσχέσεις για φοροελαφρύνσεις και λιγότερες ρυθμίσεις. Ίσως ο Μασκ να επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει ακριβώς αυτή τη δυναμική, διεκδικώντας μερίδιο και πολιτική επιρροή πέρα από τα παραδοσιακά στεγανά.

Πηγές: dpa, afp, tagesschau.de

Πηγή: Deutsche Welle

