Με βαθιά θλίψη, οργή και πολλά ερωτήματα η Τουρκία είπε το τελευταίο «αντίο» στην κηδεία της 8χρονης Ναρίν, η οποία βρέθηκε χτες, Κυριακή, νεκρή έπειτα από έρευνες 19 ημερών στη διάρκεια των οποίων αγνοείτο η τύχη της.

Η μικρή Ναρίν Γκιουράν είχε εξαφανιστεί στις 21 Αυγούστου στην περιοχή Μπαγλάρ του Ντιγιαρμπακίρ της Νοτιοανατολικής Τουρκίας και βρέθηκε νεκρή χτες στις 8:45 το πρωί στην άκρη ενός ρέματος μέσα σε ένα σάκο, με τα ρούχα που φορούσε όταν εθεάθη τελευταία φορά προτού εξαφανιστεί, καλυμμένη με πέτρες και κλαδιά.

Η εφημερίδα Sabah κάνει λόγο για την πρώτη ομολογία σε σχέση με το έγκλημα σημειώνοντας ότι ένα άτομο που συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών ομολόγησε ότι ο κοινοτάρχης του χωριού και θείος του κοριτσιού του παρέδωσε τη σορό του μικρού κοριτσιού μέσα σε ένα σάκο και αυτός το μετέφερε στο ρέμα.

Ο θείος του κοριτσιού ήταν το πρώτο άτομο που συνελήφθη ως ύποπτο για την εξαφάνιση της Ναρίν και σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχε διαφορές με τον πατέρα του κοριτσιού και αδελφό του και, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το είχε απειλήσει στο παρελθόν.

Μετά την ανακάλυψη της σορού της 8χρονης Ναρίν, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη συνολικά 24 ατόμων, μεταξύ των οποίων η μητέρα, ο πατέρας, τα δύο αδέλφια, οι τέσσερις θείοι και η σύζυγος του αρχικά συλληφθέντος θείου.

Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε στο Ντιγιαρμπακίρ η νεκροψία και νεκροτομή του θύματος, που διήρκεσε πάνω από 11 ώρες, όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κάταγμα στο ύψος του γονάτου στο αριστερό κάτω άκρο του κοριτσιού, το οποίο εστάλη στην Κωνσταντινούπολη για περαιτέρω διερεύνηση με πιο εξειδικευμένες αναλύσεις.

Στην υπόθεση, που είναι το κυρίαρχο θέμα τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία, παρανέβη και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. «Η θλιβερή είδηση για τη Ναρίν, η οποία δολοφονήθηκε βάναυσα, μας πλήγωσε όλους βαθιά. Θα παρακολουθώ προσωπικά τη δικαστική διαδικασία για να εγγυηθώ ότι αυτοί που μας πήραν την Ναρίν θα έχουν την αυστηρότερη τιμωρία που τους αξίζει», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος.

