Αντιμέτωπη με μια ιστορική απόφαση η Γαλλία

Καταγράφεται ρεκόρ συμμετοχής μέχρι τώρα στις γαλλικές εκλογές. Στις 21.00 τα πρώτα έξιτ πολς. Ελπίζουν πολλοί στην έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Ο ακροδεξιός Μπαρντελά θέλει να γίνει πρωθυπουργός.

Ενώπιον ίσως και της κρισιμότερης εκλογικής αναμέτρησης στη μεταπολεμική του ιστορία βρίσκεται ο γαλλικός λαός. Η αιφνιδιαστική προσφυγή σε πρόωρες εκλογές το βράδυ των ευρωεκλογών μετά από εκλογική πανωλεθρία ίσως να ήταν μονόδρομος για τον πρόεδρο Μακρόν, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν την κρυφή του προσδοκία ότι οι Γάλλοι αυτήν τη φορά θα ψηφίσουν διαφορετικά από ότι εκείνη την ημέρα. Αντίθετα, ο φόβος είναι ότι μετά και τον δεύτερο γύρο σε μια εβδομάδα θα ανοίξει ο δρόμος για την πρώτη ακροδεξιά λαϊκιστική κυβέρνηση της χώρας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς λόγω της τεράστιας σημασίας των εκλογών αναμένεται η προσέλευση των ψηφοφόρων να φτάσει στα ύψη και να ξεπεράσει σε κάθε περίπτωση το προηγούμενο ποσοστό των βουλευτικών εκλογών του 2022.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 08.00 τοπική ώρα ύστερα από μια εκστρατεία «εξπρές» τριών εβδομάδων, κατά τις οποίες το πολιτικό τοπίο ανατράπηκε, η δε έκβαση της σημερινής ψήφου, σε συνδυασμό με αυτήν την ερχόμενη Κυριακή, θα μπορούσε να είναι ιστορική. Στη μητροπολιτική Γαλλία οι κάλπες κλείνουν στις 18.00 το απόγευμα εκτός από τις μεγάλες πόλεις και το Παρίσι όπου έχουν περιθώριο έως τις 21.00 (ώρα Ελλάδος). Στις υπερπόντιες κτήσεις και για τους Γάλλους του εξωτερικού η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε χθες, τα αποτελέσματα θα δοθούν όλα μαζί, σήμερα βράδυ.

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία...

Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής τα έως τώρα στοιχεία μιλούν για ένα «ρεκόρ συμμετοχής» σε σύγκριση με τις βουλευτικές του 2022, όπου το τότε ποσοστό ήταν 47%. Ένα πρώτο δείγμα αποτελούν οι Γάλλοι του εξωτερικού που ψήφισαν μέσω διαδικτύου. Το υπουργείο κατέγραψε 410.000 διαδικτυακούς ψηφοφόρους, ενώ το 2022 ήταν 250.000. Αλλά και σημερινά δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Μέχρι τις 12.00 ένας στους 4 ψηφοφόρους έριξε το ψηφοδέλτιο του. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών το ποσοστό ήταν της τάξης του 25,9%, 7,47% περισσότερο από ό,τι στις βουλευτικές πριν δύο χρόνια.



Σε μία γενικευμένη ατμόσφαιρα που δεν είναι της χαράς αλλά βαριά και ασήκωτη από τα σκυθρωπά πρόσωπα και τα ανήσυχα βλέμματα για το τι θα δώσουν οι κάλπες, τα 49,3 εκατ. των ψηφοφόρων έχουν να αποφασίσουν για τους 577 νέους βουλευτές, δηλαδή έναν από κάθε εκλογική περιφέρεια. Η απόλυτη πλειοψηφία ορίζεται στους 289 βουλευτές και είναι αυτή που ονειρεύεται ο Ζορντάν Μπαρντελά, της ακροδεξιάς «Εθνική Συσπείρωση». Το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε περίπτωση «συγκατοίκησης» με τον Εμανουέλ Μακρόν. Εάν το πετύχει θα είναι ιστορική η νίκη και θα συνδεθεί με την ιστορική ήττα του νεότερου ποτέ Γάλλου προέδρου, ενός Μακρόνπου για χρόνια έθρεψε τα όνειρα πολλών Γάλλων και που ακόμη και σήμερα δεν θέλουν ν’ αποκλείσουν κάποια έκπληξη…

