Στο 59,39% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ανέβηκε, η συμμετοχή των Γάλλων στον σημερινό πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) τρεις ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες δηλαδή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.
Το ποσοστό αυτό είναι κατά μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκλογές. Υπενθυμίζεται πως το 2022 η αντίστοιχη συμμετοχή ήταν στο 39,42%, ενώ το 2017 ήταν στο 40,75%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε βουλευτικές εκλογές από το 1978.
Η συμμετοχή αναμένεται να φτάσει στο 67,5%, και εκτιμάται πως θα είναι η μεγαλύτερη από τις εκλογές του 1978, με εξαίρεση τις εκλογές του 1986 που διεξήχθησαν σε ένα γύρο, σύμφωνα με την εκτίμηση του ινστιτούτου έρευνας Ipsos.
France (European territory), snap national parliament election today:— Europe Elects (@EuropeElects) June 30, 2024
Turnout 5 PM CEST
2024: 59.4%
2022: 39.4%
2017: 40.8%
2012: 48.3%
2007: 49.3%
2002: 50.5%
Source: Interior Ministry
➤ https://t.co/oL97q6lO3I#législatives2024 #ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/SwjmjOxN44
