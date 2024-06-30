Στο 59,39% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ανέβηκε, η συμμετοχή των Γάλλων στον σημερινό πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) τρεις ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες δηλαδή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Το ποσοστό αυτό είναι κατά μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκλογές. Υπενθυμίζεται πως το 2022 η αντίστοιχη συμμετοχή ήταν στο 39,42%, ενώ το 2017 ήταν στο 40,75%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε βουλευτικές εκλογές από το 1978.

Η συμμετοχή αναμένεται να φτάσει στο 67,5%, και εκτιμάται πως θα είναι η μεγαλύτερη από τις εκλογές του 1978, με εξαίρεση τις εκλογές του 1986 που διεξήχθησαν σε ένα γύρο, σύμφωνα με την εκτίμηση του ινστιτούτου έρευνας Ipsos.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.