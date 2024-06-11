Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έναν επίδοξο φοιτητή με την κατηγορία της απάτης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, καθώς χρησιμοποιούσε μια αυτοσχέδια συσκευή, συνδεδεμένη με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, για να λαμβάνει τις σωστές απαντήσεις.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να συμπεριφέρεται ύποπτα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το Σαββατοκύριακο. Προσήχθη από την αστυνομία και στη συνέχεια συνελήφθη επισήμως και οδηγήθηκε στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του. Ένα πρόσωπο που τον βοηθούσε συνελήφθη επίσης.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία στην επαρχία Ισπάρτα δείχνει πώς ο εξεταζόμενος χρησιμοποιούσε μια κάμερα-κουμπί στο πουκάμισό του, συνδεδεμένη με ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός ρούτερ που ήταν κρυμμένο στη σόλα του παπουτσιού του. Στα πλάνα, ένας αστυνομικός σκανάρει μια ερώτηση για να δείξει πώς λειτουργεί το σύστημα και το λογισμικό δίνει τη σωστή απάντηση, την οποία άκουγε ο υποψήφιος μέσω ακουστικού.

Πηγή: skai.gr

