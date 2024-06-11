Νέο πακέτο βοήθειας, ύψους 404 εκατομμυρίων δολαρίων, για τους Παλαιστίνιους ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Άντονι Μπλίνκεν, αναφέροντας ότι από το 2021 έχουν διατεθεί συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι πόροι της ανθρωπιστικής βοήθειας αφορούν τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.

«Το μόνο πιο αποτελεσματικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές προκλήσεις στη Γάζα είναι να επιτύχουμε άμεση, διαρκή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα στην Ιορδανία.



«Το Ισραήλ πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να μειώσει τις απώλειες αμάχων», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο (για τη Γάζα)», σημείωσε ο Μπλίνκεν.

«Όλοι οι Παλαιστίνιοι πολίτες που υποφέρουν στη Γάζα, ξέρουμε ότι δεν είναι αριθμοί, δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι άνθρωποι» επισήμανε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας.

«Ας κάνουμε περισσότερα από το να ζητάμε ένα καλύτερο μέλλον για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς» σημείωσε.



Στην Ιορδανία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, με τον οποίο συζήτησε την ανάγκη για πλήρη και συνεπή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των φιλοδοξιών των Παλαιστινίων ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

