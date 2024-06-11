Βρετανία: Εξετάζεται η έφεση του Τζούλιαν Ασάνζ τον επόμενο μήνα

Η έφεση του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ κατά της έκδοσής του από τη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξεταστεί τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι στο Λονδίνο.

Ο γεννημένος στην Αυστραλία Ασάνζ, 52 ετών, αγωνίζεται κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ όπου αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες, σχεδόν όλες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας, σε σχέση με τη μαζική διαρροή απόρρητων αμερικανικών εγγράφων -- στη μεγαλύτερη παραβίαση ασφαλείας αυτού του είδους στη στρατιωτική ιστορία των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα δικαστήριο του Λονδίνου, το High Court, του επέτρεψε να ασκήσει έφεση σχετικά με το επιχείρημά του ότι ενδεχομένως να μην μπορεί να επαφίεται στο δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου στη δίκη του σε δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η έφεση θα εξεταστεί τώρα στις 9-10 Ιουλίου, δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου Δικαστικών Υποθέσεων της Βρετανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

