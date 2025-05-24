Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση στο Αμβούργο: «Η ύποπτη παρουσιάζει σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου»

Η ύποπτη, μία 39χρονη Γερμανία, θα παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον δικαστή ο οποίος θα αποφασίσει για την εγκλεισμό της ψυχιατρικό ίδρυμα

Αστυνομία έξω από σταθμό

Η δράστις της επίθεσης με μαχαίρι στον σταθμό του Αμβούργου παρουσιάζει «σαφείς ενδείξεις ψυχικής νόσου», ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομίας, αποκλείοντας την πιθανότητα ύπαρξης πολιτικού κινήτρου στην επίθεση.

Η ύποπτη, μία 39χρονη Γερμανία, θα παρουσιασθεί σήμερα ενώπιον δικαστή ο οποίος θα αποφασίσει για την εγκλεισμό της ψυχιατρικό ίδρυμα, διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ύποπτη τελούσε υπό την επήρεια ψυχοτρόπων ουσιών (αλκοόλ ή ναρκωτικών) κατά την τέλεση της πράξης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία Αμβούργο επίθεση με μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark