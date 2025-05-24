Η Κομισιόν ζητά από την Ουγγαρία να αποσύρει το ν/σ που απειλεί τις ΜΚΟ - «Πουτινοποίηση» της χώρας, καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ουγγαρία να αποσύρει το νομοσχέδιο που απειλεί τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης θεωρώντας ότι συνιστά «σοβαρή παραβίαση» των αρχών της Ευρωπαϊκής Ενωσης εάν υιοθετηθεί.

Το κόμμα του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν κατέθεσε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στο ουγγρικό κοινοβούλιο νομοθετικό κείμενο περί «διαφάνειας της δημόσιας ζωής», το οποίο καταγγέλλεται από πλήθος μη κυβερνητικών οργανώσεων ως ελιγμός για την φίμωση κάθε αντιπολιτευτικής φωνής.

«Δεν θα διστάσουμε να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, αν το νομοσχέδιο αυτό υιοθετηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ.

«Η Κομισιόν διατηρεί σοβαρές ανησυχίες σε σχέση με το νομοσχέδιο», εξήγησε. «Αν υιοθετηθεί...θα συνιστά σοβαρή παραβίαση των αρχών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κατά συηνέπεια, ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου από την νομοθετική διαδικασία.

Σε επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα την Τετάρτη, περί τους είκοσι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παγώσει όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για την Ουγγαρία και κατηγορούν την κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν για κατ΄επανάληψιν παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ήδη παγώσει κονδύλια ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για την Ουγγαρία στο πλαίσιο διαδικασιών που έχουν κινηθεί σε σχέση με τα δικαιώματα της κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, των αιτούντων άσυλο, καθώς και με τις συνθήκες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργου και την σύγκρουση συμφερόντων.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την περασμένη Κυριακή στην Ουγγαρία κατά του νομοσχεδίου περί «διαφάνειας της δημόσιας ζωής», η οποία έχει στόχο, σύμφωνα με την κυβέρνηση Ορμπαν, να διαλύσει «τα δίκτυα της προπαγάνδας» που χρηματοδοτούνται από ξένους πόρους.

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι οργανώσεις που «παραβιάζουν ή επικρίνουν» τις αξίες που είναι εγγεγραμμένες στο Σύνταγμα, κυρίως «την υπεροχή του γάμου, της οικογένειας και των βιολογικών φύλων» θα μπορούν να ενταχθούν σε μία μαύρη λίστα.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ζητούν άδεια για να δεχθούν πόρους από το εξωτερικό. Οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί θα τίθενται υπό εποπτεία και η χρηματοδότηση των χορηγών θα μπλοκάρεται αν αποδειχθεί ότι στόχος των πόρων θα είναι «ο επηρεασμός της δημόσιας ζωής». Τα πρόστιμα που προβλέπονται ανέρχονται στο 25πλάσιο της χρηματοδότησης που έχουν δεχθεί , ενώ απειλούνται με απαγόρευση των δραστηριοτήτων τους σε περίπτωση υποτροπής.

Η ουγγρική αντιπολίτευση καταγγέλλει «πουτινοποίηση» της Ουγγαρίας.

Περισσότερες από 300 μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία και η Transparency International, έχουν υπογράψει επιστολή που καταγγέλλει έναν «αυταρχικό ελιγμό» της κυβέρνησης με στόχο «να παραμείνει στην εξουσία», έναν χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές στις οποίες η παραμονή της στην εξουσία θα απειληθεί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

«Πρόκειται για την φίμωση κάθε επικριτικής φωνής και την διάλυση αυτού που έχει απομείνει από την ουγγρική δημοκρατία» με βάση το μοντέλο αυτών που συμβαίνουν στην Ρωσία», καταγγέλλεται στην επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.