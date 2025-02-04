Τουρκία: Ο Αλ Σάρα και ο Ερντογάν θα συζητήσουν συροτουρκικό αμυντικό σύμφωνο

Την Άγκυρα επισκέπτεται την Τρίτη ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα.

Ο νέος πρόεδρος και ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συζητήσουν συροτουρκικό αμυντικό σύμφωνο, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης τουρκικών αεροπορικών βάσεων στην κεντρική Συρία και της εκπαίδευσης του νέου συριακού στρατού, ανέφεραν στο Reuters τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, υποστήριζε τους τζιχαντιστές αντάρτες του Αχμέντ αλ Σάρα κατά του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε στα τέλη Δεκεμβρίου σε μια αστραπιαία επίθεση και ραγδαία προέλασή τους στη Δαμασκό.

Η Άγκυρα επιδιώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη νέα Συρία, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο σημαντικότερος υποστηρικτής του Άσαντ, το Ιράν.

Με το σύμφωνο η Τουρκία αναμένεται να δημιουργήσει νέες αεροπορικές βάσεις στη Συρία, να χρησιμοποιεί τον συριακό εναέριο χώρο για στρατιωτικούς σκοπούς και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση στρατευμάτων στον νέο στρατό της Συρίας, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Η νέα ηγεσία της Συρίας διέλυσε τον στρατό του Άσαντ και τις διάφορες φατρίες του και εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους σε μια νέα στρατιωτική διοίκηση.

Οι πηγές διευκρίνιζαν ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να οριστικοποιηθεί την Τρίτη.

Ένας αξιωματούχος της προεδρίας της Συρίας είπε στο Reuters ότι ο Σάρα θα συζητήσει με τον Ερντογάν την «εκπαίδευση του νέου συριακού στρατού από την Τουρκία, καθώς και νέους τομείς ανάπτυξης και συνεργασίας», χωρίς να προσδιορίσει αυτούς τους τομείς ανάπτυξης.



Η τουρκική προεδρία και το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν αμέσως στο Reuters σε αίτημα για σχολιασμό για το θέμα.



Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ερντογάν και ο Σάρα θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και πιθανά κοινά μέτρα για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της Συρίας και την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας.



Πάντως, ένας αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ των δύο υπουργείων Άμυνας είπε στο πρακτορείο ότι δεν είχε πληροφορίες για τουρκικές βάσεις στη Συρία και εκπαίδευση συριακών στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας πιθανής αμυντικής συμφωνίας.

Μια πηγή πάντως σημείωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να δημιουργήσει βάσεις ως μήνυμα προς τους Κούρδους μαχητές στη βορειοανατολική Συρία, γνωστές ως Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).



Η Άγκυρα τους θεωρεί ως προέκταση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο διεξάγει εξέγερση κατά του τουρκικού κράτους από το 1984 και θεωρείται τρομοκρατική ομάδα τόσο από την Τουρκία όσο και από τις ΗΠΑ.



Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η Τουρκία είναι «έτοιμη να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη εάν το ζητήσει η νέα (συριακή) κυβέρνηση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.