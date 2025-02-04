Ένας άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς έξω από την αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού και τραυμάτισε ελαφρά δύο από αυτούς, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία και από αστυνομικές πηγές.

Ο άνδρας, που δηλώνει Σουδανός, τραυμάτισε τους αστυνομικούς ελαφρά στο χέρι με ένα σπασμένο τζάμι ενώ προσπαθούσε να αρπάξει το υπηρεσιακό όπλο του ενός από αυτούς.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι, μπροστά στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Ο δράστης «έφτασε τρέχοντας» στο σημείο όπου στέκονταν τρεις αστυνομικοί και «προσπάθησε να αρπάξει το υπηρεσιακό όπλο από τη ζώνη του ενός από αυτούς», ανέφερε η εισαγγελία. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και εκείνος γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον ένα. Αφού τον έριξαν στο έδαφος, προσπάθησε και πάλι να αρπάξει τα όπλα τους. Τελικά, αφού έφτασαν στο σημείο άλλοι τρεις αστυνομικοί, κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον συλλάβουν.

Ο ένας από τους αστυνομικούς φέρει ένα κόψιμο στο χέρι και ο δεύτερος έσπασε ένα δάχτυλο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο δράστης κρατούσε ένα κομμάτι από έναν «σπασμένο καθρέφτη».

Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ», κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Ο δράστης οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα και θα εξεταστεί από ψυχιάτρους.

Χθες, ένας Σύρος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες ανδρών της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, που τον εντόπισαν να χαράζει αγκυλωτούς σταυρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Αούστερλιτς, στο Παρίσι. Ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

