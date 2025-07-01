Ουκρανία: Περισσότεροι από 20.000 Ρώσοι στρατιώτες λιποτάκτησαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστεί μια τεράστια ήττα, αφού περισσότεροι από 20.000 στρατιώτες εγκατέλειψαν την πρώτη γραμμή στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας - αφήνοντας τις δυνάμεις του Κρεμλίνου ακόμη πιο εξαντλημένες.

Τα ρωσικά δικαστήρια έχουν λάβει 20.538 υποθέσεις στρατιωτικού προσωπικού με υποθέσεις που αφορούν απουσία άνευ αδείας, λιποταξία ή άρνηση εντολών από την έναρξη της παράνομης εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο πρακτορείο ειδήσεων Mediazone.

Η πλειονότητα - 18.159 - αφορούσε στρατιώτες που λιποτάκτησαν, με 17.721 να διώκονται βάσει του Ποινικού Κώδικα της Ρωσίας. Η μέγιστη ποινή είναι φυλάκιση 10 ετών. Ωστόσο, όσοι κριθούν ένοχοι θα μπορούσαν να εκτίσουν τις ποινές τους σις στρατιωτικές μονάδες εφόδου καταδίκων Storm-Z. Στην τελευταία της ενημέρωση για τον ευρωπαϊκό πόλεμο, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου τονίζει ότι «οι λιποταξίες από την πρώτη γραμμή έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη αφήγηση του Κρεμλίνου για τον παράνομο πόλεμο εναντίον του Κιέβου».

Ανέφερε ότι υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους Ρώσους στρατιώτες να λιποτακτήσουν, συμπεριλαμβανομένης της «βάναυσης πειθαρχίας» στον στρατό του Πούτιν και της κακής ιατρικής περίθαλψης των τραυματιών.

Επίσης, επεσήμανε την «ανεπαρκή στρατιωτική εκπαίδευση», λέγοντας: «Ένας συμβασιούχος στρατιώτης θα μπορούσε να φτάσει στην πρώτη γραμμή εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και να λάβει μόνο πέντε ημέρες σχετικής στρατιωτικής εκπαίδευσης».

Η Ρωσία έχει υποστεί βαριές απώλειες από την έναρξη του πολέμου, χάνοντας σε ορισμένες ημέρες πάνω από 1.000 φαντάρους σε σκληρότατες μάχες. Στο μέτωπο του Ντονέτσκ υπηρετούν για λογαριασμό της Ρωσίας Βορειοκορεάτες και Κινέζοι, καθώς και μισθοφόροι.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/U9HZW5XZyG#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1HYZ3viNES — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.