Η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί με εντυπωσιακό τρόπο, σημειώνει η τουρκική κρατική τηλεόραση. Είναι χαρακτηριστικό πως στη Σομαλία γίνονται ασκήσεις εκπαίδευσης, στο Κατάρ συνεχίζεται η κοινή στρατιωτική συνεργασία, στη Βοσνία συνεχίζεται η δράση για την υποστήριξη της ειρήνης. «Η Τουρκία σε διαφορετικές περιοχές της Γης δραστηριοποεἰται σε 4 βασικές παραμέτρους. Επίσης στο Κογκό, στην Κεντρική Αφρική και στα πλαίσια του ΟΗΕ έχει δράσεις στην ευρύτερη περιοχή», σημειώνει.

Όπως παρουσιάζει σε ρεπορτάζ το τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber, η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας είναι σημαντική, αλλά βασίζεται και στη συνεργασία και στη στρατηγική συμμαχία. Ως αποτέλεσμα η Τουρκία ενισχύει τους συμμάχους της, αποκτά λόγο στη περιοχή και αυξάνει την διπλωματική της επιρροή.

«H Tουρκία δεν είναι μια χώρα που προστατεὐει μόνο τα δικά της σύνορα, είναι ένας παράγοντας που δημιουργεί ασφάλεια έξω απο τα σύνορά της. Οι βάσεις της που βρίσκονται εκτός των συνόρων της είναι ένας από τους στρατιωτικούς και διπλωματικούς παράγοντες ισχύος που έχει στα χέρια της», προσθέτει.

Ο Φαχρό Ερενέλ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ιστινγιέ, επισημαίνει:

«Αυτοί δεν είναι μόνο παράγοντες ισχύος, δεν είναι μόνο η παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, πηγαίνουν και από το υπουργείο Εξωτερκών, απο το υπουργείο Πολιτισμού όπως και απο το υπουργείο Υγείας. Συντονισμένα ασκείται μια δημόσια διπλωματία».

Πηγή: skai.gr

