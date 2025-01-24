Δεκατέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν και οι οκτώ από αυτούς παραπέμφθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου, που στοίχισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Τρίτης στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου του Καρτάλκαγια και από την έρευνα αποκαλύφθηκαν μια σειρά παραλείψεων, καθώς και ελλιπή μέτρα ασφαλείας και συναγερμού.

Η έρευνα επικεντρώνεται στους υπευθύνους του ξενοδοχείου, των σωστικών συνεργείων και του δήμου του Μπολού, στον οποίο υπάγεται η περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου.

Σήμερα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του πολυτελούς ξενοδοχείου Grand Kartal και ο γαμπρός του. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι, επίσης, ο αναπληρωτής δήμαρχος του Μπολού, ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο σεφ του ξενοδοχείου, ο ηλεκτρολόγος του και ένας αρχιτέκτονας.

Αναλυτικά τα ονόματα και η ιδιότητα των συλληφθέντων:

Sedat Gülener (Αντιδήμαρχος Bolu), Ece Kayacan (Ειδικός Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία), Kenan Coşkun (Αναπληρωτής Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), Faysal Yaver (μάγειρας του ξενοδοχείου), Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç και Mehmet Gündüz (εργάτες κουζίνας του ξενοδοχείου) Hüseyin Özer (Ηλεκτρολόγος), Zeki Yılmaz (Διευθυντής ξενοδοχείου), Ali B. (Συνταξιούχος αρχιτέκτονας).

Οι διασωθέντες αλλά και οι εμπειρογνώμονες που εξέτασαν τον τόπο της τραγωδίας είπαν ότι δεν υπήρχε σύστημα συναγερμού και δεν λειτουργούσαν οι ανιχνευτές καπνού, ούτε οι ψεκαστήρες νερού. Δεν υπήρχε επίσης πρόσβαση για τους πυροσβέστες στη μία πλευρά του 12ώροφου κτιρίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, 238 πελάτες, κυρίως οικογένειες με παιδιά, βρίσκονταν στο ξενοδοχείο εκείνη τη νύχτα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

