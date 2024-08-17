Τουρκία: Σε «πύρινη πολιορκία» η Σμύρνη

Η δασική πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί τις κατοικημένες περιοχές της Σμύρνης, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας σε πληθυσμό, αναφέρουν το Σάββατο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, τα δύο αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο που εστάλησαν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Αττική, έγιναν πολιτικό θέμα στην Τουρκία.



«Στείλαμε αεροσκάφη και ελικόπτερα στην Ελλάδα και δεν έχουμε εμείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ερντογάν.

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.#izmir #didim pic.twitter.com/Eoh5xdoZBX — miksipi (@wolffightclub) August 16, 2024



Η τουρκική κυβέρνηση απάντησε ότι τα τουρκικά εναέρια μέσα είχαν ανακληθεί, και ήδη βοηθούν στο τιτάνιο έργο της κατάσβεσης.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο, το πρωί ο ουρανός ήταν γεμάτος γκρίζους καπνούς από την πλευρά του Καρσίγιακα, της περιοχής της Σμύρνης από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ η οσμή του καπνού είναι αισθητή σε όλη την πόλη, είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνθρωπος από την περιοχή, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Türkiye'nin en büyük illerinden birinde büyük bir orman yangını çıkıyor ve hiçbir TV kanalında haber olmuyor. #izmir pic.twitter.com/2bJ6kUHaRW — Victør (@emreflnts) August 16, 2024

Ενιακόσιοι κάτοικοι από πέντε περιοχές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

📍 İzmir



İçişleri Bakan Yardımcımız Sn.@munirkaraloglu, #AFAD Başkanımız Vali Sn.Okay Memiş, İzmir milletvekillerimiz, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri ile birlikte Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde meydana gelen orman yangınından etkilenen konut ve işyerlerinde… pic.twitter.com/69VPCfZ95c — AFAD (@AFADBaskanlik) August 17, 2024

«Η συνολική έκταση που έχει πληγεί είναι περίπου 16.000 στρέμματα. (...) Αυτή τη στιγμή, δύο αεροπλάνα και ένδεκα ελικόπτερα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι των αστικών ζωνών δεν πρέπει να «ανησυχούν».

Air operations resume in İzmir, Türkiye, as strong winds intensify wildfire threatening both residential and industrial areas ⤵️



• 3 neighbourhoods, 87 homes, and 45 businesses evacuated

• 16 homes destroyed https://t.co/7fWuty8vjK pic.twitter.com/pqWzq7pinK — Anadolu English (@anadoluagency) August 17, 2024

Η επέμβαση στο σημείο απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι δύσκολη, εξαιτίας «απότομων κοιλάδων», διευκρίνισε ο υπουργός.

Δεκάξι πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά και 78 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 29 χρειάσθηκε να νοσηλευθούν, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Υγείας. Έξι άλλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε δασικές ζώνες σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Μπολού (βολρειοδυτικά) και το Αϊδίνιο (δυτικά).

Arkadaşlar İzmir’de durum çok vahim. Yangın büyüyor! Bütün gündemi buraya çevirmemiz lâzım. Geçmiş olsun canım İzmirim! #izmir pic.twitter.com/gRdfLgrqrT — Atilla Taş (@AtillaTasNet) August 16, 2024

