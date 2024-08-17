Λογαριασμός
Σε «πύρινη πολιορκία» η Σμύρνη – Πολιτική σύγκρουση για τα εναέρια που εστάλησαν στην Ελλάδα - Βίντεο, φωτό

Τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες

UPDATE: 14:19
Τουρκία: Σε «πύρινη πολιορκία» η Σμύρνη

Η δασική πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί τις κατοικημένες περιοχές της Σμύρνης, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας σε πληθυσμό, αναφέρουν το Σάββατο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες. 

Σύμφωνα μάλιστα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, τα δύο αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο που εστάλησαν στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Αττική, έγιναν πολιτικό θέμα στην Τουρκία. 

«Στείλαμε αεροσκάφη και ελικόπτερα στην Ελλάδα και δεν έχουμε εμείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Ερντογάν. 


Η τουρκική κυβέρνηση απάντησε ότι τα τουρκικά εναέρια μέσα είχαν ανακληθεί, και ήδη βοηθούν στο τιτάνιο έργο της κατάσβεσης.

Σε ό,τι αφορά το πύρινο μέτωπο, το πρωί ο ουρανός ήταν γεμάτος γκρίζους καπνούς από την πλευρά του Καρσίγιακα, της περιοχής της Σμύρνης από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ η οσμή του καπνού είναι αισθητή σε όλη την πόλη, είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνθρωπος από την περιοχή, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Ενιακόσιοι κάτοικοι από πέντε περιοχές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

«Η συνολική έκταση που έχει πληγεί είναι περίπου 16.000 στρέμματα. (...) Αυτή τη στιγμή, δύο αεροπλάνα και ένδεκα ελικόπτερα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι των αστικών ζωνών δεν πρέπει να «ανησυχούν».

Η επέμβαση στο σημείο απ' όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι δύσκολη, εξαιτίας «απότομων κοιλάδων», διευκρίνισε ο υπουργός.

Δεκάξι πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά και 78 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, από τους οποίους 29 χρειάσθηκε να νοσηλευθούν, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Υγείας. Έξι άλλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε δασικές ζώνες σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων η Μπολού (βολρειοδυτικά) και το Αϊδίνιο (δυτικά).

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά Τουρκία Σμύρνη
