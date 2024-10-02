Το μάτι κλείνει ο πρόεδρος της Airbus, στην Τουρκία αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να την προμηθεύσει με Eurofighter.

O πρόεδρος της Airbus, Simow Ward, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, δήλωσε ότι :

«Η Airbus παρέχει σοβαρή υποστήριξη τόσο στην ανάπτυξη του έργου όσο και στο βήμα της Τουρκίας στο Eurofighter ως σημαντικός εταίρος. Υπάρχει και η πλευρά της άδειας εξαγωγής του θέματος. Η Airbus παρέχει μεγάλη υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πολιτικών προβλημάτων. Μπορούμε να δούμε το Eurofighter στην Τουρκία σύντομα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, η Τουρκία προσπαθεί να πείσει τη Γερμανία τονίζοντας πως αρχικά θέλει να αγοράσει 20 μαχητικά με κόστος 5.6 δισ. δολάρια.

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Erdoğan Karakuş κάνοντας εκτιμήσεις επί του θέματος στη Cumhuriyet, υπέδειξε ότι η Τουρκία πρέπει να αυξήσει την αεροπορική της ισχύ έναντι της γειτονικής Ελλάδας και είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση άλματος όσον αφορά την αεροπορική ισχύ.

«Το Eurofighter είναι ένα καλό αεροσκάφος. Μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους Meteor. Μπορεί να εκτοξεύσει τους ίδιους πυραύλους με αυτά που εκτοξεύουν τα αεροσκάφη Rafale. Πέρα από αυτό, η ικανότητα του στις στροφές και οι επιδόσεις του είναι υψηλές. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τουρκίας με πολλούς τρόπους. Ενδέχεται να παραδοθούν 20 αεροσκάφη στην Τουρκία σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.