Το ηφαίστειο Τάαλ των Φιλιππίνων, νοτίως της πρωτεύουσας Μανίλα, εξερράγη, εκλύοντας ατμό σε ύψος άνω των 2 χλμ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας.

Το Τάαλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ νοτίως της Μανίλα, είναι ένα από τα μικρότερα ενεργά ηφαίστεια του κόσμου και κάποιες από τις προηγούμενες εκρήξεις του έχουν επηρεάσει την πρωτεύουσα και τις αερομεταφορές.

Ο επικεφαλής της σεισμολογικής υπηρεσίας Τερεσίτο Μπακολκόλ περιέγραψε την έκρηξη ως φρεατομαγματική, όπου το μάγμα συναντά θύλακα νερού, παράγοντας ατμό.

TAAL VOLCANO ADVISORY

1 October 2024

6:50 PM



TAAL VOLCANO ADVISORY

1 October 2024

6:50 PM

This is a notice of weak phreatic activity at Taal Volcano.

Το ηφαίστειο βρίσκεται μέσα σε μια μεγάλη λίμνη κοντά στην πόλη Ταγκαϊτάι, στην επαρχία Καβίτε.

«Αυτή η φρεατομαγματική έκρηξη περιορίστηκε στο νησί του ηφαιστείου. Εξετάζουμε εάν πέφτει στάχτη στην ανατολική πλευρά, ωστόσο δεν γίνεται ακόμα εκκένωση», δήλωσε ο Μπακολκόλ τηλεφωνικά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το επίπεδο συναγερμού παραμένει στην κατώτερη βαθμίδα και ότι δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για τραυματισμούς.

Παρόλο που το ύψος του ηφαιστείου φθάνει μόλις τα 311 μέτρα, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Η έκρηξή του το 1911 στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.300 ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο του 2021, χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αφού τα αέρια που εκλύθηκαν και η στάχτη που εκτοξεύθηκε έφθασαν σε ύψος 1 χλμ.

Ένα χρόνο νωρίτερα, η στάχτη και ο καπνός από το Τάαλ έφθασαν σε ύψος 15 χλμ, με αποτέλεσμα πάνω από 100.000 άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να δημιουργηθούν εκτεταμένα προβλήματα στην πρωτεύουσα.

