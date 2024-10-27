Ο Έλον Μασκ διαψεύδει ότι εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ τη δεκαετία το 90

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, που είναι γεννημένος στη Νότια Αφρική, εργαζόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σύντομη περίοδο τη δεκαετία του 1990, την εποχή που ίδρυσε μια νεοφυή εταιρεία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post.

Ο Μασκ διέψευσε σήμερα το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι του επετράπη να εργάζεται νόμιμα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. «Ήμουν με βίζα J-1 που μετατράπηκε σε H1-B», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Η βίζα J-1 Exchange Visitor αφορά αλλοδαπούς φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, ενώ η βίζα H1-B δίνεται για προσωρινή απασχόληση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μασκ έφτασε στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας το 1995 για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, αλλά ποτέ δεν εγγράφηκε στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αντίθετα, ανέπτυξε την εταιρεία λογισμικού Zip2, την οποία πούλησε το 1999 για περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο ειδικοί στο μεταναστευτικό δίκαιο, τους οποίους επικαλείται η Post, είπαν ότι ο Μασκ θα έπρεπε να εγγραφεί σε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών προκειμένου να διατηρήσει έγκυρη άδεια εργασίας ως φοιτητής.

Σε ένα podcast του 2020, που επικαλείται η WP, ο ίδιος ο Μασκ δήλωσε: «Ήμουν νόμιμα εκεί, αλλά υποτίθεται ότι έκανα φοιτητική εργασία. Μου επέτρεψαν να εργαστώ για να συντηρούμαι με κάποιο τρόπο».

Δύο πρώην συνάδελφοι του Μασκ θυμούνται ότι ο επιχειρηματίας έλαβε την άδεια εργασίας του στις ΗΠΑ γύρω στο 1997.

Ο Μασκ στηρίζει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, στις οποίες ο πρώην πρόεδρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δημοκρατική αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, σε μια αμφίρροπη μάχη, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια χαρακτηρίζει τους μετανάστες εισβολείς και εγκληματίες και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του 2017-2021 έλαβε αυστηρά μέτρα για να περιορίσει τη νόμιμη και παράτυπη μετανάστευση. Υπόσχεται ότι εάν επανεκλεγεί θα καταβάλει προσπάθειες για να απελάσει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.