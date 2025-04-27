Τουρκία: Σεισμός 4,9 βαθμών στην ανατολική επαρχία Ελαζίγ

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,9 βαθμών έγινε αισθητή στην επαρχία Ελαζίγ της ανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:09 και το επίκεντρό του εντοπίζεται στην περιοχή Σιβρίτζε της επαρχίας Ελαζίγ. Το εστιακό του βάθος κατεγράφη στα 11,31 χλμ.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός και στη γειτονική επαρχία της Μαλάτια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

Το Ελαζίγ είναι μία από τις επαρχίες που είχε επηρεαστεί από τις ισχυρότατες διπλές σεισμικές δονήσεις των 7,8 και 7,5 βαθμών, που είχαν ισοπεδώσει στις 6 Φεβρουαρίου 2023 μία τεράστια έκταση στην ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 53.000 νεκρούς και 138.000 τραυματίες.

