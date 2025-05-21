Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 15 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρεις περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέσα σε λιγότερες από δύο ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, 11 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Οριόλ, τρία στην περιφέρεια Μπριάνσκ και ένα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ από τις 20:00 μέχρι τις 21:40 απόψε.

