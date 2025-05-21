Λογαριασμός
Δεκαπέντε ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σε διάστημα δύο ωρών στη Ρωσία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου, τα drones καταρρίφθηκαν στις περιφέρειες Οριόλ,  Μπριάνσκ και Μπέλγκοροντ από τις 20:00 μέχρι τις 21:40 απόψε

Drone

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 15 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τρεις περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μέσα σε λιγότερες από δύο ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, 11 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Οριόλ, τρία στην περιφέρεια Μπριάνσκ και ένα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ από τις 20:00 μέχρι τις 21:40 απόψε.

