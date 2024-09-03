Τουλάχιστον 12 μετανάστες έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε ο απερχόμενος Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, από το ναυάγιο σκάφους μεταναστών στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών της Βουλώνης, καθώς οι μετανάστες επιχειρούσαν να κάνουν τον διάπλου της Μάγχης για να φτάσουν από τη Γαλλία στη Βρετανία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσε ο Νταρμανέν. Έκανε παράλληλα λόγο για "πολλούς τραυματίες" από το ναυάγιο με ανάρτησή του στο Χ.

Σε ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης, ο υπουργός δήλωσε ότι θα μεταβεί αργότερα σήμερα στη βόρεια Γαλλία, στο Πα-ντε-Καλαί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης για να συναντήσει "αξιωματούχους και μέλη υπηρεσιών βοήθειας" στο σημείο.

Προηγούμενος απολογισμός των νεκρών του ναυαγίου από τις γαλλικές αρχές έκανε λόγο για περίπου 10 νεκρούς.

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υποναύαρχος Βαισό Ετιέν Μπαζιό. Πρόσθεσε ότι ένα πλοίο ναυλωμένο από τη Γαλλία, το Minck, εντόπισε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 60 άτομα και προσέτρεξε σε βοήθεια αμέσως μόλις το σκάφος των μεταναστών διαλύθηκε.

Σκάφη που περισυνέλεξαν τα θύματα τα μεταφέρουν στις ακτές της Βουλώνης στη βόρεια Γαλλία, συμπλήρωσε.

Η βρετανική ακτοφυλακή δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα για σχόλιο.

Η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης αποτελεί μείζον ζήτημα τόσο για τη βρετανική όσο και για τη γαλλική κυβέρνηση.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έφτασαν στη Βρετανία με μικρά σκάφη τις τελευταίες επτά ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποσχέθηκαν να συνεργαστούν στενότερα για την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις έρευνες, τουλάχιστον τρεις ανήλικοι είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Αυτό είναι το πιο θανατηφόρο ναυάγιο από την αρχή του έτους.

Πριν από αυτή την τραγωδία, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας αυτόν τον διάπλου από τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

