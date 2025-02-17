Φυσικό αέριο: Μεγάλη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για τα κοιτάσματα

Συμφωνία και Μνημόνιο Συναντίληψης που αφορούν την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και χαρακτηρίζονται ως ορόσημα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο, υπεγράφησαν σήμερα Δευτέρα στο Κάιρο, παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών.

Οι νέες σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Κάιρο, τόσο σε επίπεδο Μνημονίου Συναντίληψης για την εμπορευματοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» όσο και σε επίπεδο Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας για την ανάπτυξη του Τεμαχίου 6 της κυπριακής ΑΟΖ, συνιστούν κομβικό βήμα για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας και του Μνημονίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, έγινε στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης EGYPES 2025, με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τι προβλέπεται στις συμφωνίες

Συγκεκριμένα υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Αιγύπτου και των αδειούχου (Chevron Cyprus Limited, NewMed EnergyLP, BG Cyprus Limited) για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη». Με το Μνημόνιο, διαμορφώνεται το πλαίσιο για αποτελεσματική εμπορευματοποίηση του φυσικού αερίου, το οποίο θα προέρχεται από το κοίτασμα.

Ακολούθως, υπεγράφη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) για την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων του Τεμαχίου 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο με το οποίο η αδειοδοτημένη κοινοπραξία (ΕΝΙ/TOTAL), αλλά και η Αίγυπτος ως η Φιλοξενούσα Xώρα, θα εργαστούν από κοινού για την εμπορευματοποίηση των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου που ανακαλύφθηκαν εντός του τεμαχίου (Κρόνος, Ζευς, Καλυψώ).

Η ουσία αυτών των συμφωνιών δεν περιορίζεται μόνο στην προώθηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων, αλλά διευρύνει τις προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας με την Αίγυπτο, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή σταθερότητα και την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνολικά, οι δύο αυτές συμφωνίες σηματοδοτούν την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προωθήσει τη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων, με τη συμμετοχή καταξιωμένων διεθνών ενεργειακών εταίρων, να ενδυναμώσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο και να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον Κύπριο πολίτη, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικότερων τιμών ηλεκτρισμού και τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας.

The signing of the 2 agreements are pivotal for our strategic partnership. They are game changers for the region and beyond. At these challenging times, 🇨🇾 and 🇪🇬 pave a new path, and in doing so, show the way. And we prove, yet again, that we are reliable, predictable partners pic.twitter.com/jRjHxVihX4 — NikosChristodoulides (@Christodulides) February 17, 2025

Ιστορική μέρα, λέει ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Την πολιτική βούληση να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της Ενέργειας εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κατά τη σημερινή τελετή υπογραφής Συμφωνίας και Μνημονίου Συναντίληψης ανάμεσα στις δύο χώρες, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της ενεργειακής έκθεσης EGYPES 2025, στο Κάιρο.

Μιλώντας κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας και του Μνημονίου Συναντίληψης, τα οποία υπέγραψε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αυτή είναι η έκτη μου επίσκεψη στην Αίγυπτο από την ανάληψη των καθηκόντων μου πριν από δύο χρόνια.

Σήμερα είναι πραγματικά μια ιστορική μέρα. Η υπογραφή της Συμφωνίας και του Μνημονίου αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της στρατηγικής φύσης των σχέσεων μας.

Οι Συμφωνίες είναι καταλυτικές, αλλάζοντας τα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και πέραν αυτής, και για την Ευρώπη. Σε αυτή την εποχή γεμάτη προκλήσεις και πολυπλοκότητα, η Κύπρος και η Αίγυπτος ανοίγουν ένα νέο δρόμο, και κάνοντας το αυτό δείχνουμε τον δρόμο μπροστά και αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η Κύπρος και η Αίγυπτος είναι αξιόπιστοι και προβλέψιμοι εταίροι».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Σίσι καλωσόρισε θερμά τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη εκφράζοντας την αποφασιστικότητα οι σχέσεις των δύο χωρών να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο προς όφελος των δύο λαών.

CEO ENI: Σήμερα, γιορτάζουμε ένα συγκεκριμένο ορόσημο

«Η Κύπρος έχει καταστεί ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία μας έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιτυχίες, όπως η ανακάλυψη φυσικού αερίου στο τεμάχιο 6, με το κοίτασμα Κρόνος», ανέφερε ο CEO της ENI, Claudio Descalzi.

Συνεχίζοντας ο CEO της ENI είπε ότι «σήμερα, γιορτάζουμε ένα συγκεκριμένο ορόσημο: την υπογραφή της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας, η οποία θα επιτρέψει την ταχεία ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος και τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών στην Αίγυπτο για την επεξεργασία και εξαγωγή φυσικού αερίου, τονίζοντας πως «η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου».

«Αλλά η αξία αυτής της συμμαχίας υπερβαίνει την ενέργεια», όπως δήλωσε ο Claudio Descalzi, «σε μια εποχή που ο κόσμος χαρακτηρίζεται από διαιρέσεις και εντάσεις, η συμφωνία αυτή αποτελεί απτή απόδειξη ότι η συνεργασία μπορεί να χτίσει γέφυρες και να δημιουργήσει ευκαιρίες».

During the Official Presidential Opening Ceremony today in Cairo at EGYPES 2025, a major Renewable Energy Contract was signed, marking a milestone agreement between Egypt and Saudi Arabia to accelerate the development of renewable energy projects and support the transition to a… pic.twitter.com/AVorgNF02c — Egypt Energy Show (@EgyptEnergyShow) February 17, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.