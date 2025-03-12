Οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν ακόμη 600 και πλέον στρατιωτικούς στα σύνορα με το Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει τα μέτρα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται περίπου 40 αναλυτές πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας και 590 μέλη του Μηχανικού, διευκρίνισε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη βόρεια Αμερική (NORTHCOM).

Με τις ενισχύσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτικών που είναι ήδη ανεπτυγμένοι ή θα αναπτυχθούν προσεχώς στα σύνορα θα φτάσουν τους 9.600, πρόσθεσε η NORTHCOM.

Τις πρώτες ώρες της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο κηρύχθηκε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στα σύνορα με το Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Ρεπουμπλικάνος δεν έπαυε να λέει πως οι μετανάστες είναι «εγκληματίες» που «δηλητηριάζουν το αίμα» των ΗΠΑ και να υπόσχεται πως θα εξαπολύσει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία» της χώρας.

Στις ΗΠΑ ζούσαν παράτυπα περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι το 2022, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία φύλαξης των συνόρων λέει πως προχώρησε στα σύνορα με το Μεξικό σε περίπου 8,8 εκατομμύρια προσαγωγές παράτυπων μεταναστών, ορισμένων επανειλημμένα, τα τέσσερα χρόνια της θητείας του Δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι συλλήψεις έφθασαν στην κορύφωσή τους στα τέλη του 2023, προτού αρχίσουν να μειώνονται περί τα τέλη της θητείας του, έπειτα από σειρά σκληρών μέτρων που επέβαλε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιέται πως επιτάχυνε δραστικά τη μείωση των μεταναστευτικών ροών αφότου ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο.

«Η εισβολή στη χώρα μας τερματίστηκε», διαβεβαίωσε μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

