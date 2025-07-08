Η Τεχεράνη δεν ζήτησε συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η δήλωση του Μπαγκεΐ έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με Ιρανούς διπλωμάτες «την επόμενη εβδομάδα περίπου».
