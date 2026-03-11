Ιρανός πρέσβης επιβεβαιώνει ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τραυματίστηκε στα πόδια, στους ώμους και στο χέρι από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, από τα οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα Guardian ο Ιρανός πρέσβης στην Κύπρο.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια μετά την εκλογή του την Κυριακή στο ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στο οποίο διαδέχθηκε τον πατέρα του που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου όταν βομβαρδίστηκε η κατοικία του.

«Ήταν και αυτός εκεί και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού αυτού», δήλωσε ο Αλιρεζά Σαλαριάν, ο πρέσβης στη Λευκωσία, σε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα.

«Άκουσα να λένε ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στον ώμο. Νομίζω ότι είναι στο νοσοκομείο», είπε πριν προσθέσει: «δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να εκφωνήσει ομιλία».

Ο γιος του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «σώος και αβλαβής» μέσω του λογαριασμού του στο Telegram.

Η επιβεβαίωση αυτή ήταν η πρώτη δήλωση Ιρανού αξιωματούχου ενώ οι εικασίες δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες για την τύχη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Από την πλευρά το CNN ανέφερε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπέστη κάταγμα στο πόδι και άλλα ελαφρά τραύματα την πρώτη ημέρα της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Εκτός από τον τραυματισμό του στο πόδι, ο Χαμενεΐ υπέστη μώλωπα γύρω από το αριστερό του μάτι, καθώς και μικρές εκδορές στο πρόσωπό του, ανέφερε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

