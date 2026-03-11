Βίντεο από τη μεταφορά των Patriot στη Μαλάτεια

Την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτεια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ, ανακοίνωσε χθες το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

H ΝΑΤΟϊκή συστοιχία Patriot εγκαταστάθηκε στο Κιουρετζίκ της Μαλάτειας, καθώς στην τουρκική κυβέρνηση υπάρχουν φόβοι για νέες επιθέσεις από το Ιράν.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά και την άφιξη εξαρτημάτων των Patriot στη Μαλατεια.

NTV PATRIOTLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Malatya'ya kurulacak Patriot Hava Savunma Sistemine ait bazı parçalar NTV ekibi tarafından görüntülendihttps://t.co/VMbRnUYlTQ



Video: NTV pic.twitter.com/CucShq6Uul — NTV (@ntv) March 11, 2026

Πηγή: skai.gr

