Βίντεο από τη μεταφορά των Patriot στη Μαλάτεια

Μεταφορά Patriot στην Μαλάτια

Την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτεια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ, ανακοίνωσε χθες το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

H ΝΑΤΟϊκή συστοιχία Patriot εγκαταστάθηκε στο Κιουρετζίκ της Μαλάτειας, καθώς στην τουρκική κυβέρνηση υπάρχουν φόβοι για νέες επιθέσεις από το Ιράν.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά και την άφιξη εξαρτημάτων των Patriot στη Μαλατεια.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Τουρκία Ιράν
