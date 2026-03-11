Η φρεγάτα Federico Martinengo έφτασε στην Κύπρο

H πυραυλική φρεγάτα «Federico Martinengo» βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, όπως ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές.

Είχε αναχωρήσει από το ιταλικό λιμάνι του Τάραντα την περασμένη Παρασκευή και το πλήρωμά της αποτελούν πάνω από εκατόν εξήντα άνδρες και γυναίκες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για πρωτοβουλία υπέρ της προστασίας της Κύπρου, την οποία η Ιταλία ανέλαβε σε συντονισμό με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ισπανία.

Υπενθυμίζεται πως και η Ισπανία θα στείλει φρεγάτα στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της χώρας της Ιβηρικής στη σκιά της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα της "Χριστόφορος Κολόμβος" (Cristóbal Colón) στην Κύπρο, μαζί με το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle της Γαλλίας και άλλα πλοία του ελληνικού ναυτικού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας.

Η ισπανική φρεγάτα, η οποία θα καταπλεύσει στην Κρήτη (Σούδα) γύρω στις 10 Μαρτίου, χρησιμοποιείται για μέτρα αεράμυνας.

