Ρωσία: Αεροδρόμιο στις φλόγες στην περιφέρεια Σαράταφ έπειτα από ουκρανική επιδρομή με drones

Η βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών Ένγκελς, η ομώνυμη κοινότητα, καθώς και η γειτονική πόλη Σαράταφ, πρωτεύουσα της φερώνυμης περιφέρειας, που απέχει περίπου 700 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, υπέστησαν σήμερα «την πιο μαζική επίθεση drones» από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν.

Η επιδρομή προκάλεσε «πυρκαγιά στην αεροπορική βάση» και, «για λόγους ασφαλείας», αποφασίστηκε «η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων» σπιτιών που βρίσκονται γύρω από τη βάση των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων, που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Μπουσαργκίν.

Αναφέρθηκαν δυο τραυματισμοί στην επίθεση των ουκρανικών drones στην Ένγκελς, όπου υπέστησαν ζημιές «κτίρια δυο βρεφονηπιακών σταθμών, ενός νοσοκομείου κι ενός σχολείου», ανέφερε από τη δική της πλευρά η ρωσική επιτροπή έρευνας, που πρόσθεσε πως διενεργεί έρευνα για «εγκληματικές ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» στη Σαράταφ.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 54 ουκρανικά drones στην περιφέρεια αυτή.

Συνολικά, κατά την ίδια πηγή, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 132 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο διαφόρων περιφερειών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα 40 αναχαιτίστηκαν στη γειτονική της Σαράταφ περιφέρεια Βαρόνεζ, διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

