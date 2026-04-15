Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της περιοδείας του Πάπα Λέοντα στην Αφρική

Νέα επίθεση εναντίον του Πάπα Λέοντα εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο ποντίφικας πραγματοποιεί πολυήμερη περιοδεία στη Αφρική.

Σήμερα Τετάρτη ξεκινάει το δεύτερο μέρος της πολυήμερης περιοδείας του πάπα στην Αφρική, επόμενος σταθμός της οποίας αναμένεται να είναι το Καμερούν. Από εκεί ο Πάπας θα απευθύνει μήνυμα ειρήνης για τη συνεχιζόμενη κρίση στις αγγλόφωνες περιοχές της χώρας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πολυήμερης περιοδείας

Ο 70χρονος ποντίφικας, που εξελέγη τον περασμένο Μάιο μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, αναχώρησε από το Αλγέρι με προορισμό τη Γιαουντέ, την πρωτεύουσα του Καμερούν. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συνάντηση με τον πρόεδρο Πολ Μπιγιά και ομιλία προς την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η χώρα μαστίζεται τα τελευταία χρόνια από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και αυτονομιστών στις αγγλόφωνες περιοχές. Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης ενόψει της άφιξης του Πάπα, αυτονομιστικές ομάδες ανακοίνωσαν τριήμερη «ασφαλή διέλευση» για πολίτες και επισκέπτες.

Ο Πάπας Λέων έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ασκώντας κριτική σε διεθνείς συγκρούσεις και ιδιαίτερα στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις εναντίον του μέσω των social.

Εν τω μεταξύ, παρά τις επικρίσεις που δέχεται, ο ποντίφικας εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη δημόσια παρέμβασή του σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και προώθησης της ειρήνης.

Μια από τις πιο απαιτητικές περιοδείες των τελευταίων δεκαετιών

Η περιοδεία του στην Αφρική συγκαταλέγεται στις πιο απαιτητικές των τελευταίων δεκαετιών για επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς περιλαμβάνει ταξίδια σε τέσσερις χώρες και διαδρομή σχεδόν 18.000 χιλιομέτρων. Μετά το Καμερούν, ο Πάπας θα επισκεφθεί επίσης την Αγκόλα και την Ισημερινή Γουινέα.

Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης στο Καμερούν αναμένεται να είναι η μεγάλη λειτουργία στην πόλη Ντουάλα, όπου εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν έως και 600.000 πιστοί, σε μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

