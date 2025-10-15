Η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να εισάγει βενζίνη, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Η νομοθεσία μας επιτρέπει τις εισαγωγές και η ρωσική κυβέρνηση έχει μειώσει τον εισαγωγικό δασμό 5% που είχε επιβληθεί προηγουμένως, ο οποίος ήταν, κατ' αρχήν, απαγορευτικός», δήλωσε ο Νόβακ.

«Τώρα, η κυβέρνηση έχει μειώσει αυτόν τον δασμό στο μηδέν, ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προμηθεύουν βενζίνη και προϊόντα καυσίμων».

Ορισμένες ρωσικές περιοχές αντιμετωπίζουν έλλειψη βενζίνης μετά από μια σειρά επιθέσεων με ουκρανικά drones σε διυλιστήρια πετρελαίου, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

