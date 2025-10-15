Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακάλεσε τουλάχιστον έξι βίζες σε αλλοδαπούς που γιόρτασαν δημόσια τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Politicο, η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει κριτική από υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου και ώθησε μια ομάδα νομικής υπεράσπισης να προσφέρει δωρεάν βοήθεια σε όσους έχουν πληγεί.

Σε μια ανάρτηση στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έλαβε μέτρα εναντίον ατόμων από την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Παραγουάη, κοινοποιώντας παραδείγματα αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γιόρταζαν τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια μιας πανεπιστημιακής εκδήλωσης στη Γιούτα τον περασμένο μήνα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να φιλοξενούν ξένους που εύχονται τον θάνατο στους Αμερικανούς», δήλωσε το υπουργείο. «Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να εντοπίζει κατόχους βίζας που γιόρτασαν την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Το υπουργείο δεν κατονόμασε τους κατόχους βίζας ονομαστικά ούτε διευκρίνισε τι είδους βίζες ανακλήθηκαν.

Οι ανακλήσεις ακολούθησαν προηγούμενες προειδοποιήσεις του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ότι αλλοδαποί με βίζα που επαινούν τον θάνατο του Κερκ θα πρέπει «να προετοιμαστούν για απέλαση». Μία ημέρα μετά την επίθεση στον Κερκ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου έδωσε εντολή στους προξενικούς υπαλλήλους να παρακολουθούν τέτοια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εντοπίζουν τους συντάκτες τους.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση, ο δικηγόρος για ζητήματα μετανάστευσης Έρικ Λι, συνιδρυτής του Consular Accountability Project, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο οργανισμός νομικής υπεράσπισης θα εκπροσωπούσε αφιλοκερδώς όποιον του απορρίφθηκε ή ανακλήθηκε η βίζα του για «ομιλία σχετική με τον Τσάρλι Κερκ».

Ο Λι έχει στο παρελθόν υπερασπιστεί ξένους φοιτητές και ακτιβιστές των οποίων οι βίζες ανακλήθηκαν για πολιτικό λόγο. Έχει αμφισβητήσει τους περιορισμούς βίζας της κυβέρνησης Τραμπ που στοχεύουν φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές σε πανεπιστημιουπόλεις.

Ο πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, Ντέιβιντ Άξελροντ, επέκρινε τις ενέργειες της κυβέρνησης για το θέμα στο Χ, γράφοντας: «Οι ΗΠΑ ανακαλούν τις βίζες για 6 αλλοδαπούς για χλευαστικά μεταθανάτια σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ - ο οποίος, ειρωνικά, ήταν ένας αυτοαποκαλούμενος υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου!»

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έγινε λίγο αφότου ο Τραμπ απένειμε μετά θάνατον στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, το υψηλότερο πολιτικό βραβείο του έθνους, στα 32α γενέθλιά του.

Πηγή: skai.gr

