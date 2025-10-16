Τουρκία: «Η Γερμανία μας δίνει Eurofighter»

Στην Άγκυρα αναμένεται αύριο ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Ο τουρκικός Τύπος θεωρεί δεδομένο το «πράσινο φως» για Eurofighter.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Αύριο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ θα βρίσκεται στην Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Tούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν για μια σειρά από κρίσιμα θέματα, στα οποία πιστεύεται ότι συμπεριλαμβάνεται το θέμα των πιθανών παραδόσεων αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία. Όπως δήλωσε χθες εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, «Η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση της παράδοσης Eurofighter στην Τουρκία, και αυτά τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Πηγή: Deutsche Welle

Eurofighter, Γάζα, Συρία, ΟυκρανίαΟ σημερινός τουρκικός Τύπος θεωρεί ότι η Γερμανία έδωσε το «πράσινο φως» για πωλήσεις Eurofighter στην Τουρκία, ωστόσο σύμφωνα με γραπτή απάντηση του επικεφαλής του γραφείου Τύπου στην Άγκυρα προς την τουρκική υπηρεσία της DW, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ θα έχει μεν συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, αλλά με επίκεντρο την ταχεία βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων και τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ. Επίσης για τις εξελίξεις στη Συρία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.Τα θέματα αυτά βέβαια δεν αποκλείουν τη συζήτηση για τα Eurofighter, αφού η διαδικασία πώλησης βρισκεται στο τελευταίο στάδιο. Μάλιστα ο ίδιος ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι στην Άγκυρα θα συζητήσει το θέμα των Eurofighter με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

