Χερσώνα: Χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Περίπου 84.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιοχής Χερσώνας της Ουκρανίας μετά τις ουκρανικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής Βλαντίμιρ Σάλντο.

Ο Σάλντο δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη προκάλεσαν ζημιές σ’ έναν υποσταθμό, αφήνοντας αρχικά περίπου 100.000 κατοίκους σε 96 οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Και οι δύο πλευρές του ρωσο-ουκρανικού πολέμου έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από τότε που οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο το καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.